Rapid s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 3-1, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Golurile formației giuleștene au fost marcate de Grameni (21', 57') și Andrei Șucu, în timp ce Oancea (68') a înscris golul pentru piteșteni.

Victor Angelescu, extrem de mulțumit de Daniel Pancu: ce a spus despre Andrei Șucu

Președintele lui Rapid i-a acordat nota 9,5 lui Daniel Pancu pentru acest start de sezon și are mare încredere în antrenorul adus în această vară că va reuși să încheie acest sezon în Giulești pe o poziție bună în clasament.

Întrebat despre golul marcat de Andrei Șucu, Victor Angelescu a vorbit despre bucuria trăită în loja din „Giulești” de către părinții lui și a transmis că fiul lui Dan Șucu va mai primi șanse de-a lungul sezonului.

„I-aș da 9,5 până acum lui Pancu. Dacă mi-ați fi spus că după atâtea etape vom avea atâtea puncte, aș fi fost mulțumit. Am schimbat mulți jucători. Dacă arătăm așa bine 10 etape, cred că pe final vom arăta și mai bine.

(n.r. despre Andrei Șucu) Ne-am bucurat că am câștigat, era important. Vă dați seama, normal că domnii Șucu erau foarte fericiți. Să îți dea gol copilul când intră, e un sentiment foarte plăcut. Nu prea s-a vorbit, vă dați seama, ne-am bucurat foarte mult. E un sentiment foarte plăcut, mai ales că intrase de 30 de secunde.

Andrei e un jucător profesionist, a intrat pe teren, și-a făcut treaba, a ajutat echipa. Putem să facem foarte mare abstracție de faptul că este băiatul patronului. Trebuie evaluat în funcție de ce reușite are.

Până la urmă, orice jucător își câștigă locul și minutele în funcție de modul în care joacă. Azi a intrat și a dat gol, mă bucur foarte tare, mai ales că a fost debutul său pe Giulești. Va avea multe alte meciuri în care să demonstreze.

Fiecare își ia prima în funcție de sistem, e una pentru echipă, care se împarte în funcție de cât a jucat. Normal că Andrei e bucuros și e normal să fie fericit. E tânăr, are multe meciuri în față, trebuie să arate că poate ajuta echipa. Eu zic că va fi cu picioarele pe pământ.

Am trăit cu emoții, când conduci doar cu un gol se poate întâmpla ușor. Cred că punctele sunt total meritate”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe primul loc în Superliga și are 21 de puncte după zece etape jucate. De cealaltă parte, FC Argeș se situează pe locul 11 și are 11 puncte după tot atâtea meciuri.