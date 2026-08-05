Bruno Guimaraes (28 de ani), unul dintre jucătorii de bază de la Newcastle, se va transfera la Arsenal în această perioadă de mercato. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că există un acord total pentru această mutare.
Arsenal îl transferă pe Bruno Guimaraes
În schimbul său, Arsenal va plăti 75 de milioane de lire sterline, echivalentul a 87 de milioane de euro, cea mai mare sumă cheltuită de ”tunari” pentru un jucător în această vară.
Rămâne de văzut când va veni și anunțul oficial al mutării. Este un transfer impresionant pentru campioana Angliei, în condițiile în care Bruno Guimaraes era căpitanul lui Newcastle.
Cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul brazilian mai avea contract cu ”coțofenele” până la finalul stagiunii 2027/28.
Cifrele lui Bruno Guimaraes
Născut la Rio de Janeiro, Bruno Guimaraes a fost legitimat la GO Audax, Athletico Paranaense și Olympique Lyon înainte să ajungă la Newcastle în 2022, după ce ”coțofenele” le-au plătit francezilor 50 de milioane de euro pentru serviciile mijlocașului.
- Newcastle: 195 meciuri jucate, 31 goluri înscrise, 32 pase decisive
- Athletico-PR: 106 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 5 pase decisive
- Lyon: 71 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 8 pase decisive
- GO Audax: 9 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive