Bruno Guimaraes (28 de ani), unul dintre jucătorii de bază de la Newcastle, se va transfera la Arsenal în această perioadă de mercato. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că există un acord total pentru această mutare.

Arsenal îl transferă pe Bruno Guimaraes

În schimbul său, Arsenal va plăti 75 de milioane de lire sterline, echivalentul a 87 de milioane de euro, cea mai mare sumă cheltuită de ”tunari” pentru un jucător în această vară.

Rămâne de văzut când va veni și anunțul oficial al mutării. Este un transfer impresionant pentru campioana Angliei, în condițiile în care Bruno Guimaraes era căpitanul lui Newcastle.