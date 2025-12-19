Fostul mijlocaș Nana Falemi (51 de ani) și-a amintit un moment de modestie pe care l-a văzut din partea unor staruri din perioada în care îmbrăca tricoul naționalei Camerunului, printre care și Samuel Eto'o.

Nana Falemi, lecție de viață din naționala Camerunului

Deși erau milionari, fotbaliștii respectivi nu s-au plâns deloc de condițiile de joc modeste de pe cel mai mare stadion din Tunisia.

La polul opus, Falemi și-a criticat anumiți foști colegi de la Dunărea Giurgiu, unde a jucat în Liga a 2-a în sezonul 2007-2008. Ei se plângeau de gazonul din Antalaya că era prea tare, deși terenul nu întâmpina probleme majore.

Mai mult decât atât, și în vestiarul Dunării cei care nu comentau și se bucurau de fotbal erau jucătorii cu un CV mai solid.

„Aveam numai milionari în echipă: Samuel Eto'o, Modeste M'Mbami de la PSG, Mettomo Lucien de la City, Geremi de la Chelsea, Rigobert Song de la Liverpool, Pierre Wome de la Inter Milano, Djemba-Djemba de la Man. United.

Eram în Tunisia cu echipa națională a Camerunului, la un patrulater, cu ocazia inaugurării stadionului Hammadi Agrebi, un fel de Arena Națională a lor, dar cu pistă. Plecam de la hotel, ajungem la complexul de antrenament de la stadion.

Falemi: „Aveam colegi în Liga a 2-a care comentau despre terenul de antrenament din Antalaya”

Și ne dăm jos din autocar, și intrăm pe un teren vai mama lui. Era tare, uscat, numai cu smocuri, pe o căldură de aproape 40 de grade, și niciunul dintre băieți nu a comentat. Toți s-au antrenat cu plăcere și veneau din Europa de la cluburi mari. Mergeau pasele alea fără probleme. Caterincă și voie bună pe teren, toți abia așteptau să începem joaca.

În schimb, în țară, la Giurgiu, aveam colegi în Liga a 2-a care comentau despre terenul de antrenament din Antalaya, cu iarbă impecabilă, tuns la milimetru, în luna februarie, că era prea tare! La Giurgiu jucam pe gheață ca pe patine în luna aceea.

Am observat așa la colegii mei. Cu cât erau mai cunoscuți, mai faimoși, cu atât erau mai modești și cu picioarele pe pământ, și se bucurau de aceleași lucruri simple ca atunci când erau copii”, a povestit Nana Falemi, într-un videoclip pe care l-a publicat pe Instagram.

