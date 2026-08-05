Ioan Andone (66 de ani), fostul antrenor de la Dinamo, Rapid sau CFR Cluj, este convins că echipa la care a făcut primii pași în fotbal va avea un cuvânt important de spus în Superliga României în acest sezon.

Corvinul Hunedoara a promovat în Superliga României și a început sezonul cu patru puncte în primele trei etape. Este locul nouă, iar Andone crede că echipa lui Florin Maxim, la care ocupă și o funcție administrativă, ar urma să încheie campionatul la jumătatea clasamentului.

Ioan Andone: ”Corvinul Hunedoara se va salva de la retrogradare”

În următoarea rundă din Superliga României, Corvinul Hunedoara va avea parte de un test dificil, în deplasare cu FC Botoșani.

”Anul ăsta, normal, Corvinul se va salva. Se va clasa la jumătatea clasamentului din ce văd până acum, dar pretențiile la un club ca și Corvinul sunt mari, acolo salariile sunt la zi, chiar plătite în avans.

N-au contracte de 20.000, dar acolo e un proiect pus la cale de atâția ani de zile. Nimeni n-a luat țeapă acolo”, a spus Ioan Andone, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Ioan Andone și-a început cariera de fotbalist la Corvinul Hunedoara, iar în perioada 1983-1990 a evoluat pentru Dinamo, unde a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de fotbalist. Primul său transfer în străinătate a fost în Spania, la Elche, iar ultima experiență din carieră a fost în Olanda, la Heerenveen.

Ca antrenor se poate lăuda cu performanțe impresionante. Are trei titluri de campion cu Dinamo și CFR Cluj, la care se adaugă și patru Cupe ale României cu aceleași echipe. De numele său se leagă primele trofee din istoria lui CFR Cluj, dar și prima participare în grupele UEFA Champions League.