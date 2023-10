„O nulitate! Vorbește de un om care a produs jucători de zeci de milioane!” Ionuț Chirilă, replică devastatoare pentru Constantin Anghelache 

Antrenor ultima dată la Academica Clinceni, Ionuț Chirilă a sugerat că ar face o treabă mult mai bună pe banca tehnică la Dinamo decât Ovidiu Burcă. În acest sezon, „câinii” se află pe penultimul loc în clasament, cu ultima victorie obținută în luna august, iar postul tehnicianului pare că se clatină.

Ionuț Chirilă i-a dat replica lui Constantin Anghelache

Constantin Anghelache, fostul președinte de la Dinamo, a vorbit despre Ionuț Chirilă, pe care nu îl consideră ca fiind potrivit pentru banca tehnică a „câinilor”. Fostul oficial din Ștefan cel Mare i-a contestat calitățile antrenorului, care nu a întârziat să îi dea o replică dură.

„Această nulitate securisto-comunistă, produs al aparatului represiv al securității înainte de 1989, a ajuns să vorbească despre competențele unui om care a produs jucători de zeci de milioane pentru fotbalul românesc, pentru echipele naționale și cluburi.

Anghelache este părtaș la falimentul financiar și fotbalistic al lui Dinamo. Să nu uităm că acest individ, în calitate de conducător al clubului Dinamo, a semnat un contract demn de Guiness Book, al jucătorului Ionuț Șerban în care se stipula că dacă jucătorul devine liber de contract, Dinamo se obligă să plătească un milion de euro.

Acest individ vorbește de competențele mele profesionale. Acest individ care, când i-am dus la Breaza, la vârsta de 16 ani, pe Mitea și pe Marica, a zis că nu-i legitimează pentru că nu au valoare. Unul a ajuns la Ajax via Barcelona, iar altul la Șahtior și la Stuttgart.

Despre ce vorbim aici? El a mai adus la Dinamo, de-a lungul timpului, niște antrenori care activaseră doar vreo trei luni pe la Divizia C și niște jucători care au falimentat fotbalistic și financiar clubul.

Minte cu nerușinare când spune că am vrut să cumpăr 10 jucători. Am vrut să aduc 5 jucători de la Chiajna pentru că aveau relații și automatisme. Onduku, Melinte, Purece, Neluț Roșu și vârful brazilian Wellington. Am vrut să facem jocul mai rapid, Dinamo era dezlânată, știe tot fotbalul românesc că Ionuț Chirilă nu este adeptul cumpărării de jucători, ci al construcției din propria pepinieră.

El uită că Mourinho a ajuns un antrenor uriaș fără să joace fotbal, că Arigo Sacchi a făcut cel mai mare Milan din lume cu Rijkard, Guulit și van Basten jucând o mică perioadă la liga a treia, că marele Eriksson nu a jucat fotbal și exemplele de antrenori care nu au jucat, dar în schimb au făcut istorie, sunt nenumărate. Să nu uităm că Maradona se chinuia să reușească în liga a doua în Emiratele Arabe Unite și nici acolo nu a reușit”, a declarat Ionuț Chirilă pentru Prosport.

Ce a declarat Constantin Anghelache despre Ionuț Chirilă

„Îl cunosc foarte bine pe Ionuț Chirilă și vă pot spune că ne-am aflat în relații bune. Amândoi mergeam în Istanbul să îl susținem pe Mircea Lucescu, atunci când antrena pe Galatasaray sau pe Beșiktaș, dar între timp Ionuț s-a schimbat foarte mult și a început să vorbească tot felul de lucruri aiurea.

El a început să aibă mania persecuției. A început să creadă că toți oamenii au mereu ceva cu el, iar el din acest motiv el nu preia Dinamo și nu i se propune postul de antrenor principal la această echipă. Dar, știți ce m-a surprins pe mine cel mai tare la Ionuț Chirilă? Faptul că a început să îl comenteze de rău chiar și pe cel de care spunea că i-a fost mentor, Mircea Lucescu.

Eu îl văd la orice oră ca soluție mai bună pentru Dinamo pe Ovidiu Burcă față de Ionuț Chirilă, dar revenind la oferta pe care eu i-am făcut-o vreau să vă spun ceva.

Eu am un principiu al meu ca și fost conducător de fotbal. Pentru mine este foarte important să fi jucat fotbal la un nivel bun ca să ajungi și antrenor. Alții au alte principii și nu gândesc ca mine. Fiecare cu gândirea lui. Ionuț nu îndeplinea acest criteriu, dar cu toate acestea eu l-am dorit la Dinamo și am discutat cu el la mine în birou. Știți ce ne-a cerut? Să îi aducem vreo 10 jucători. Avea el de adus de pe la unii și alții tot felul de jucători și ne spunea verzi și uscate despre ei.

I-am zis clar că nu putem să îi îndeplinim această dorință, iar discuțiile s-au închis. Noi aveam politica noastră a clubului de la ora respectivă. Însă, Ionuț are face mai bine să o lase mai ușor cu declarațiile astea ale lui tăioase din ultimii ani și cu faptul că nimeni nu l-a dorit vreodată la Dinamo. Însă. oare el a uitat totuși cum s-a făcut antrenor? A uitat unde a făcut armata? Vă spun eu: la Dinamo. Iar sistemul de la vremea aia l-a ajutat ulterior să se integreze la Dinamo și apoi el a intrat în circuitul sectorului juvenil. Nu îi ia nimeni din meritele pentru acea generație fantastică de tineri pe care el a făcut-o la Dinamo. O știe toată lumea, Petre, Hîldan, Tararache, etc, etc”, a declarat Constantin Anghelache conform prosport.