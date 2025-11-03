Cele două echipe au împărțit punctele pe ”Ilie Oană”, în ultimul meci din turul sezonului regulat al Superligii României. ”Lupii galbeni” au rămas pe locul 12 în clasament, în timp ce botoșănenii au urcat înapoi pe primul loc.



Eugen Neagoe a spus totul după egalul cu Botoșani: ”A fost un joc încrâncenat”



La flash-interviu, Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a explicat că a fost un joc încrâncenat și că FC Botoșani este o echipă bună, agresivă, care are un lot consolidat.

”A fost un joc încrâncenat, așa cum mă așteptam. Știam că întâlnim o echipă bună, agresivă, care joacă tare, am încercat să o facem și noi, cred că am reușit. Am avut și situații, din păcate nu am marcat.



Am făcut-o în repriza a doua, însă s-a anulat, a fost ceva milimetric. Cred că a fost un rezultat echitabil. Au avut și ei faze periculoase, am avut și noi. Am avut în prima repriză la lovitura de cap a lui Chică Roșă, după care este lovit în cap de adversar. Cred că trebuia verificat. Ambii jucători au acuzat o durere la cap.



Am avut și faza lui Ricardinho, jucătorul lor lasă piciorul în spate. Cred că au fost faze aproape identice. În repriza a doua am avut două faze foarte bune de a marca. Mi-aș fi dorit să câștigăm, avem nevoie mare de puncte, dar asta este situația.



Am discutat cu băieții, i-am felicitat, merită felicitări. Este paharul cam pe jumătate, nu este plin. Sunt mulțumit de atitudinea lor, nu am ce să le reproșez, doar că nu am marcat. Eu cred că am arătat ca o echipă solidă, bună, nu cred că am arătat așa multe vulnerabilități. Una peste alta, a fost un rezultat echitabil”, a spus Eugen Neagoe.

