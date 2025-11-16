După 16 etape desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Elias Charalambous a câștigat cinci meciuri, a făcut egal tot în cinci și a pierdut șase.



Campioana en-titre FCSB se află la cinci lungimi de ultimul loc din zona de play-off ocupat de Farul Constanța (25p) și la 15 de liderul clasamentului, Rapid.



MM Stoica anunță mutarea realizată de FCSB în plin sezon: ”Începe oficial de mâine”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a punctat faptul că Florin Cernat va începe de luni, 17 noiembrie, munca la gruparea roș-albastră.



El este noul director sportiv al campioanei.



MM a explicat și faptul că de acum FCSB va începe căutarea de noi jucători pentru perioada de mercato din iarnă, când roș-albaștrii plănuiesc să întărească lotul lui Charalambous și Mihai Pintilii.



”Cernat va începe, oficial, de mâine (n.r. luni, 17 noiembrie) treaba la FCSB. De mâine, va intra în pâine, cum se spune. Și ne apucăm de căutat jucători. Și s-ar putea să mai vină cineva să ne ajute. Nu spun cine, pentru că nu se poate afla. Știu doar eu.



Și ne va mai ajuta Filip (n.r. Lucian Filip), care s-a operat, astfel că ne va ajuta o perioadă”, a spus MM Stoica, la Digi Sport.

