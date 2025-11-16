Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, oficialii vor ca echipa să revină pe propria arenă, care va funcționa o perioadă la capacitate redusă.



Barcelona se pregătește pentru revenirea pe Camp Nou!



Recent, Barcelona a organizat și un antrenament deschis pe noul stadion, la care a vândut bilete, iar banii au fost donați pentru o cauză nobilă. În această perioadă, catalanii se pregătesc pentru revenirea pe Camp Nou și au făcut deja demersurile oficiale.

