E gata! Când se inaugurează "cel mai mare stadion din Europa"
Stadionul care ar urma să fie ”cel mai mare din Europa” se va deschide în curând, dar la o capacitate redusă. Atunci când va fi gata complet, acesta va avea peste 100.000 de locuri.

fc barcelonaBarcelonaCamp Nou
Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, oficialii vor ca echipa să revină pe propria arenă, care va funcționa o perioadă la capacitate redusă.

Barcelona se pregătește pentru revenirea pe Camp Nou!

Recent, Barcelona a organizat și un antrenament deschis pe noul stadion, la care a vândut bilete, iar banii au fost donați pentru o cauză nobilă. În această perioadă, catalanii se pregătesc pentru revenirea pe Camp Nou și au făcut deja demersurile oficiale.

Dacă gruparea blaugrana va primi, în cursul zilei de luni, toate documentele pentru a juca pe Camp Nou, atunci va reveni acolo pentru meciul cu Athletic Bilbao de săptămâna viitoare. 

În caz contrar, revenirea se va amâna pentru încă o săpătmână, până pe 29 noiembrie, la meciul cu Deportivo Alaves, scrie publicația spaniolă Sport.

După ce va fi gata, Camp Nou va avea 105.000 de locuri și va fi, de departe, cel mai mare stadion din Europa. Următorul în top este colosul englez Wembley, cu 90.000 de locuri.

România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-1 și Israel - Moldova 2-1, ultimele meciuri ale serii
Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-1 și Israel - Moldova 2-1, ultimele meciuri ale serii
MM Stoica anunță mutarea realizată de FCSB în plin sezon: "Începe oficial de mâine"
Zinedine Zidane s-a înțeles cu noua sa echipă! Anunț de ultimă oră din Spania
Selecționerul Ungariei, pregătit să plece după dezastrul cu Irlanda: "Nu-mi găsesc cuvintele"
Fotbalistul de 55.000.000€ negociază cu Liverpool: "Sunt în discuții, sper să iau decizia curând"
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Avem imagini! Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș

Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: "Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci"

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai României la barajul pentru Mondial!

Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: "Un mare ipocrit!"



Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-1 și Israel - Moldova 2-1, ultimele meciuri ale serii
MM Stoica anunță mutarea realizată de FCSB în plin sezon: "Începe oficial de mâine"
Zinedine Zidane s-a înțeles cu noua sa echipă! Anunț de ultimă oră din Spania
Selecționerul Ungariei, pregătit să plece după dezastrul cu Irlanda: "Nu-mi găsesc cuvintele"
Cele 6 cuvinte spuse de Dominik Szoboszlai în lacrimi, după ce Ungaria a ratat calificarea la Campionatul Mondial
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios 
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat" mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Trei apeluri la 112 pentru o persoană inconştientă, conform STS, în cazul fetiţei de 2 ani decedată la stomatolog | surse

România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari

