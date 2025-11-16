Zinedine Zidane se pregătește să revină în antrenorat. Fostul tehnician al celor de la Real Madrid este foarte aproape să accepte oportunitatea de a deveni selecționerul naționalei Franței.

Zinedine Zidane vrea să accepte provocarea de a antrena Franța

Legendarul mijlocaș ofensiv a ajuns la un acord pentru a prelua reprezentativa „Cocoșului Galic” după Campionatul Mondial din 2026, informează publicația spaniolă AS.

La momentul respectiv, Didier Deschamps își va încheia mandatul de selecționer al Franței pe care l-a început în vara anului 2012.

Zinedine Zidane nu a mai pregătit nicio echipă din vara lui 2021, de când s-a despărțit de Real Madrid. De atunci a avut oferte din partea mai multor nume importante din fotbal cum ar fi Manchester United, Juventus, PSG și Bayern.

De fiecare dată însă „Zizou” a ales să rămână în afara lumii fotbalului. El a fost dorit și pe banca naționalei Braziliei înainte de numirea lui Carlo Ancelotti, însă și-a păstrat aceeași poziție.

Zidane, performanțe fabuloase ca antrenor la Real Madrid

Legendarul mijlocaș a recunoscut chiar că își dorește să fie selecționerul Franței, la un eveniment organizat de „Gazzetta dello Sport”: „În viitor, eu nu spun că se va întâmpla acum, dar ce-mi doresc într-o zi este să fiu antrenorul echipei naționale a Franței. Dar vom vedea!”.

Zinedine Zidane a pregătit-o doar pe Real Madrid în două mandate diferite: 04/01/2016 - 30/06/2018 și 11/03/2019 - 30/06/2021. În tot acest timp, Zidane a cucerit alături de „Los Blancos” 11 trofee, printre care 3 Ligi ale Campionilor consecutive (2016 - 2018).

