OFICIAL Dinamo a făcut anunțul: „Primul transfer din 2026 este aici!”

Dinamo a făcut anunțul: &bdquo;Primul transfer din 2026 este aici!&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a anunțat primul transfer din noul an.

TAGS:
petrolulDinamovalentin ticuSuperliga
Din articol

Valentin Țicu a devenit jucător liber de contract, după ce Petrolul a anunțat că cele două părți s-au înțeles pentru încheirea contractului.

Motivul principal al acestei decizii este accidentarea suferită de fundașul lateral la nivelul ligamentelor încrucișate și complicațiile ulterioare care l-au ținut departe de teren timp de aproape un an și jumătate.

Dinamo a oficializat mutarea lui Țicu într-un mod inedit

Dinamo a anunțat oficial semnarea lui Valentin Țicu din postura de jucător liber de contract - DETALII AICI despre contractul jucătorului.

„Câinii” au anunțat într-un mod inedit prima mutare din 2026, postând pe pagina oficială de Facebook o poză cu fundașul stânga de când era copil și purta o bandană cu Dinamo, dar fără să divulge numele acestuia.

„Bine ai venit, Valentin Țicu!

Noul nostru fundaș stânga vine din postura de jucător liber de contract și a semnat o înțelegere valabilă până la sfârșitul sezonului actual, cu opțiune de prelungire pentru încă trei sezoane, până la 30.06.2029.

Cariera de jucător profesionist a lui Valentin este strâns legată de Petrolul Ploiești, club pentru care a evoluat încă de la nivel de copii și juniori. În total a îmbrăcat tricoul „lupilor galbeni” în 174 de meciuri, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 11 pase decisive.

Valentin Țicu a fost, de asemenea, o soluție de bază pentru postul de fundaș stânga în cadrul Reprezentativei U21 a României, pentru care a evoluat la turneul final Euro U21 din 2023.

Îți dorim mult succes în culorile clubului nostru, Valentin, și cât mai multe realizări alături de Dinamo!”, s-a arătat pe aplicația clubului Dinamo.

Valentin Țicu a adunat 169 de meciuri în tricoul Petrolului, reușind să marcheze opt goluri și să ofere 11 assist-uri.

300.000 de euro este cota jucătorului de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Rezumat Premier League | Arsenal - Aston Villa 4-1

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion
Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion
Nu Dinamo! Echipa din Superliga cu care negociază Andres Dumitrescu, după ce a picat varianta &bdquo;c&acirc;inilor&rdquo;
Nu Dinamo! Echipa din Superliga cu care negociază Andres Dumitrescu, după ce a picat varianta „câinilor”
Anunț important făcut de Dinamo! Unde se vor juca meciurile din februarie și martie
Anunț important făcut de Dinamo! Unde se vor juca meciurile din februarie și martie
ULTIMELE STIRI
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: &rdquo;Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei&rdquo;
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: ”Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei”
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
Olăroiu, mister deslușit: &bdquo;Asta urmează să facă&ldquo;
Olăroiu, mister deslușit: „Asta urmează să facă“
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Rom&acirc;nul poate juca &icirc;n Champions League
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Românul poate juca în Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge &icirc;n Liga 2: &rdquo;Le-am zis că aș veni la ei!&rdquo;

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

FCSB, fără Florin Tănase: &rdquo;Nu iau eu decizii &icirc;n locul lui!&rdquo; Reacția lui Gigi Becali

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali

Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!

Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct &icirc;n Champions League. Negocierile sunt avansate

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate



Recomandarile redactiei
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! &rdquo;Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor&rdquo;
Dinamo a prezentat primul transfer din străinătate pe 2026! ”Internaționalul bulgar s-a alăturat dinamoviștilor”
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: &rdquo;Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei&rdquo;
Lista de dorințe pentru 2026 a lui Mihai Stoica: ”Bucurii pentru cei care susțin continuatoarea Stelei”
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Rom&acirc;nul poate juca &icirc;n Champions League
Transfer de cinci stele pentru Horațiu Moldovan! Românul poate juca în Champions League
Prima plecare a anului de la Liverpool: &bdquo;Mult succes!&rdquo;
Prima plecare a anului de la Liverpool: „Mult succes!”
Alte subiecte de interes
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost &icirc;njurat de un stadion &icirc;ntreg! Ce nu s-a văzut la TV
Cum a reacționat Cristi Săpunaru după ce a fost înjurat de un stadion întreg! Ce nu s-a văzut la TV
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Pierdere importantă pentru Petrolul Ploiești: Cred că va lipsi șase luni
Pierdere importantă pentru Petrolul Ploiești: "Cred că va lipsi șase luni"
Fundașul care a fost dorit de FCSB impresionează! Face spectacol &icirc;n Superliga: E Cristi Chivu 2
Fundașul care a fost dorit de FCSB impresionează! Face spectacol în Superliga: "E Cristi Chivu 2"
CITESTE SI
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare

stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Revelionul &icirc;n Coreea de Nord, &icirc;n imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi &icirc;n Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Cum a arătat prima zi &icirc;n Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților c&acirc;nd clienții vor să achite cu noua monedă

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!