Valentin Țicu a devenit jucător liber de contract, după ce Petrolul a anunțat că cele două părți s-au înțeles pentru încheirea contractului.
Motivul principal al acestei decizii este accidentarea suferită de fundașul lateral la nivelul ligamentelor încrucișate și complicațiile ulterioare care l-au ținut departe de teren timp de aproape un an și jumătate.
Dinamo a oficializat mutarea lui Țicu într-un mod inedit
Dinamo a anunțat oficial semnarea lui Valentin Țicu din postura de jucător liber de contract - DETALII AICI despre contractul jucătorului.
„Câinii” au anunțat într-un mod inedit prima mutare din 2026, postând pe pagina oficială de Facebook o poză cu fundașul stânga de când era copil și purta o bandană cu Dinamo, dar fără să divulge numele acestuia.
„Bine ai venit, Valentin Țicu!
Noul nostru fundaș stânga vine din postura de jucător liber de contract și a semnat o înțelegere valabilă până la sfârșitul sezonului actual, cu opțiune de prelungire pentru încă trei sezoane, până la 30.06.2029.
Cariera de jucător profesionist a lui Valentin este strâns legată de Petrolul Ploiești, club pentru care a evoluat încă de la nivel de copii și juniori. În total a îmbrăcat tricoul „lupilor galbeni” în 174 de meciuri, reușind să marcheze 8 goluri și să ofere 11 pase decisive.
Valentin Țicu a fost, de asemenea, o soluție de bază pentru postul de fundaș stânga în cadrul Reprezentativei U21 a României, pentru care a evoluat la turneul final Euro U21 din 2023.
Îți dorim mult succes în culorile clubului nostru, Valentin, și cât mai multe realizări alături de Dinamo!”, s-a arătat pe aplicația clubului Dinamo.
Valentin Țicu a adunat 169 de meciuri în tricoul Petrolului, reușind să marcheze opt goluri și să ofere 11 assist-uri.
300.000 de euro este cota jucătorului de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.