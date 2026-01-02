Valentin Țicu a devenit jucător liber de contract, după ce Petrolul a anunțat că cele două părți s-au înțeles pentru încheirea contractului.

Motivul principal al acestei decizii este accidentarea suferită de fundașul lateral la nivelul ligamentelor încrucișate și complicațiile ulterioare care l-au ținut departe de teren timp de aproape un an și jumătate.

Dinamo a oficializat mutarea lui Țicu într-un mod inedit

Dinamo a anunțat oficial semnarea lui Valentin Țicu din postura de jucător liber de contract - DETALII AICI despre contractul jucătorului.

„Câinii” au anunțat într-un mod inedit prima mutare din 2026, postând pe pagina oficială de Facebook o poză cu fundașul stânga de când era copil și purta o bandană cu Dinamo, dar fără să divulge numele acestuia.