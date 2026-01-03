Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Lyon s-a impus cu 3-1 în deplasarea de la AS Monaco, într-un meci din runda a 17 de Ligue 1.

În partida care s-a jucat sâmbătă de la ora 18:00 au marcat Abner Viniciu și Sulc, de două ori, pentru Lyon, în timp ce de la Monaco a înscris Coulibaly.



Jucătorul lui Lyon, intrare desprinsă din artele marțiale



La scorul de 1-2, AS Moanco se afla în căutarea egalării, iar din dorința de a obține cât mai rapid balonul, Mamadou Coulibaly a avut o intrare desprinsă din artele marțiale.

Mijlocașul francez i-a pus gheata în gât lui Nicolas Tagliafico în minutul 71, iar centralul partidei i-a arătat imediat cartonașul roșu și l-a eliminat pe unicul marcator al monegascilor.