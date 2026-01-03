VIDEO EXCLUSIV L-a făcut K.O.! Intrare horror în derby-ul Monaco - Lyon: arbitrul a scos instantaneu cartonașul roșu

Partida AS Monaco - Lyon a oferit o intrare horror în a doua repriză.

horrorrosuLigue 1LyonMonaco
  • Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Lyon s-a impus cu 3-1 în deplasarea de la AS Monaco, într-un meci din runda a 17 de Ligue 1. 

În partida care s-a jucat sâmbătă de la ora 18:00 au marcat Abner Viniciu și Sulc, de două ori, pentru Lyon, în timp ce de la Monaco a înscris Coulibaly.

Jucătorul lui Lyon, intrare desprinsă din artele marțiale

La scorul de 1-2, AS Moanco se afla în căutarea egalării, iar din dorința de a obține cât mai rapid balonul, Mamadou Coulibaly a avut o intrare desprinsă din artele marțiale.

Mijlocașul francez i-a pus gheata în gât lui Nicolas Tagliafico în minutul 71, iar centralul partidei i-a arătat imediat cartonașul roșu și l-a eliminat pe unicul marcator al monegascilor.

În urma acelei intrări horror, fundașul argentinian a scăpat ieftin. Tagliafico nu doar că a continuat partida, dar a și pasat decisiv la golul trei marcat de Lyon în victoria cu 3-1 de pe terenul lui AS Monaco.

SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat operațiunea | VIDEO
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!
Toulouse - Lens, FESTIVAL de goluri al liderului din Ligue 1 pe VOYO! Am avut și cea mai penibilă foarfecă
Un fotbalist din Ligue 1, printre victimele incendiului de la Crans-Montana din Elveția!
Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”
Bournemouth - Arsenal 2-3 | Liderul din Premier League, victorie extrem de importantă pentru lupta la titlu
Ce pune la cale Mircea Lucescu înainte de meciul crucial cu Turcia
Nice - Strasbourg 1-1, ACUM pe VOYO! Urmează Lille - Rennes. Monaco - Olympique Lyon s-a terminat 1-3
Prima echipă calificată în „sferturile” Cupei Africii pe Națiuni
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea în fotbal

Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere”

Monica Roșu i-a făcut portretul antrenorului Octavian Bellu, la Poveștile Sport.ro: „Nu avea alt hobby”

AC Milan este noul lider din Serie A! Pe ce loc a picat Interul lui Cristi Chivu

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul”



Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”
Ce pune la cale Mircea Lucescu înainte de meciul crucial cu Turcia
Răspunsul lui Chivu când a fost întrebat despre transferul lui Cancelo la Inter: ”Aș vrea să vorbesc despre el!”
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul
Reacția lui Carlo Ancelotti după accidentarea horror a lui Dani Carvajal: "Suntem îngrijorați"
Antrenat de un ucigaș: povestea horror a celei mai misterioase morți investigate în circuitul ATP
Asta va fi o problemă mare pentru FCSB! Câte meciuri ratează Florin Tănase după eliminarea cu Shkendija
Fază incredibilă! Doar Cucurella putea să pățească așa ceva! Cum a luat cartonaș roșu jucătorul lui PSG
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
stirileprotv SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Trump a confirmat oprațiunea | VIDEO

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv De ce SUA au bombardat Venezuela și l-au capturat pe președintele Maduro. Poziția oficială a administrației Trump

