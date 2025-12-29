Fundașul stânga în vârstă de 32 de ani a confirmat că este deschis negocierilor cu orice club din Superligă, iar potrivit informațiilor obținute de GSP, agenții săi l-au propus deja la Dinamo.



După doi ani petrecuți în Kazakhstan, Vătăjelu s-a despărțit de Aktobe, formație pentru care a evoluat constant, însă nu a mai făcut parte din lot la ultimele cinci meciuri oficiale.



Bogdan Vătăjelu negociază cu Dinamo!



Dinamo caută în această perioadă un fundaș stânga, lucru confirmat public de președintele Andrei Nicolescu, care a vorbit despre necesitatea întăririi defensivei și despre nevoia unei dubluri pe acest post.



„Sunt dispus să discut despre o posibilă revenire în România. Sunt deschis la negocieri cu oricine. Mi-am făcut mereu datoria în tricoul echipei pe care am reprezentat-o”, a declarat Bogdan Vătăjelu potrivit sursei citate.

Vătăjelu a ajuns la Aktobe în februarie 2024, liber de contract după despărțirea de U Cluj, și a strâns 42 de meciuri în prima ligă din Kazakhstan, cu un gol marcat.



Format la academia FCSB, Bogdan Vătăjelu a mai evoluat la CSM Râmnicu Vâlcea și Sportul Snagov, înainte de a ajunge la Universitatea Craiova în 2014.



În 2017, era transferat de Sparta Praga pentru 1,3 milioane de euro, iar după o perioadă de împrumut la Jablonec, revenea în Bănie în 2019, fiind răscumpărat cu 350.000 de euro.



În total, Vătăjelu a adunat 211 meciuri în Liga 1, în tricoul Universității Craiova și al lui U Cluj.

