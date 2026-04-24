A marcat după un an! Reacția lui Gigi Becali după ce Tavi Popescu a înscris în victoria cu Petrolul

FCSB s-a impus vineri seara, pe teren propriu, în fața formației Petrolul Ploiești, într-o partidă contând pentru etapa a șasea din play-out-ul Superligii. Sub conducerea lui Lucian Filip, aflat la primul meci pe bancă după plecarea lui Mirel Rădoi, bucureștenii au tranșat meciul încă din primele 60 de minute.
Octavian Popescu (23 de ani) a spart gheața în actuala stagiune. În minutul 28, extrema stângă a recuperat mingea de la Paul Papp în marginea careului, a pătruns și l-a învins pe portarul Raul Bălbărău cu un șut la colțul lung.
Mijlocașul se află la prima sa reușită în 36 de apariții bifate în acest sezon (2025-2026). Ultima oară când jucătorul punctase într-un meci oficial a fost pe 5 mai 2025, atunci când reușea o dublă într-un derby câștigat împotriva lui Dinamo.
Bucuria patronului roș-albaștrilor
Evoluția lui Tavi nu a trecut neobservată de conducerea clubului. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a comentat prestația extremei sale, sugerând că jucătorul dă semne că își recâștigă forma sportivă.
„E posibil ca George Popescu... să înceapă să apară copia aia a lui George Popescu, care era cel mai bun jucător al nostru. Cât de cât! Mi-a plăcut.
Nu a avut viață sportivă Tavi Popescu. Viața lui particulară, nu vreau să intru în detalii... A fost afectat de viața particulară. Unii oameni sunt afectați de viața particulară”, a spus finanțatorul echipei.
Pe lângă reușita lui Octavian Popescu, pentru FCSB au mai înscris Florin Tănase, dintr-o lovitură de pedeapsă (minutul 16), și Darius Olaru (minutul 55), la capătul unei faze construite alături de David Miculescu. Ploieștenii au redus din diferență pe finalul întâlnirii, în minutul 90, prin reușita lui Aimbetov.
Potrivit situației actuale din clasament, FCSB este lider detașat în play-out, cu 36 de puncte. De cealaltă parte, echipa antrenată de Mehmet Topal rămâne pe loc de baraj, având 23 de puncte.