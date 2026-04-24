A marcat după un an! Reacția lui Gigi Becali după ce Tavi Popescu a înscris în victoria cu Petrolul

FCSB s-a impus vineri seara, pe teren propriu, în fața formației Petrolul Ploiești, într-o partidă contând pentru etapa a șasea din play-out-ul Superligii. Sub conducerea lui Lucian Filip, aflat la primul meci pe bancă după plecarea lui Mirel Rădoi, bucureștenii au tranșat meciul încă din primele 60 de minute.

Octavian Popescu (23 de ani) a spart gheața în actuala stagiune. În minutul 28, extrema stângă a recuperat mingea de la Paul Papp în marginea careului, a pătruns și l-a învins pe portarul Raul Bălbărău cu un șut la colțul lung.

Mijlocașul se află la prima sa reușită în 36 de apariții bifate în acest sezon (2025-2026). Ultima oară când jucătorul punctase într-un meci oficial a fost pe 5 mai 2025, atunci când reușea o dublă într-un derby câștigat împotriva lui Dinamo.