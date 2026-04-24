„Onoarea unora lasă de dorit, când pierzi aproape tot te desființezi negreșit” - a fost mesajul afișat de suporterii oaspeților.

FCSB conduce cu 3-0, iar jocul Petrolului lasă grav de dorit. Elevii lui Mehmet Topal au fost surclasați total de către gazde.

Petrolul se zbate pentru a supraviețui

9.300.000 de euro reprezintă suma totală pe care o datorează Petrolul Ploiești, potrivit bilanțului financiar al clubului prahovean la finalul anului 2025.

Campioana României din anii 1930, 1958, 1959 și 1966 trebuie să plătească 4.000.000 de euro doar către ANAF. Trei milioane reprezintă sume eșalonate de achitat, conform golazo.ro.

De asemenea, fostul patron Mihai Răzvan Mateescu mai are de recuperat un milion de euro. La rândul său, președintele Claudiu Tudor a împrumutat-o în 2025 pe Petrolul cu 237.000 de euro.

Marian Copilu și-a primit banii înapoi

Printre cei care și-au recuperat banii în 2025 se numără fostul președinte Marian Copilu, fiind vorba despre o sumă de 375.000 de euro.

Datoria totală a Petrolului a crescut cu 50% față de finalul anului 2024. Salariile au ajuns să însumeze 5.700.000 de euro, de la 4.300.000 în 2024.

Încasările de 5.000.000 de euro nu au fost suficiente pentru a acoperi pierderile majore suferite de club.