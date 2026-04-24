FOTO Au predat armele?! Bannerul afișat de fanii Petrolului la umilința administrată de FCSB pe Arena Națională

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Petrolul Ploiești, duel contând pentru etapa a șasea din play-out, este transmis acum în format LIVE TEXT de către Sport.ro. 

TAGS:
FCSBPetrolul PloiestipetrolulSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

FCSB - Petrolul Ploiești

  • Fcsb petrolul 16
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FCSB conduce cu 3-0, iar jocul Petrolului lasă grav de dorit. Elevii lui Mehmet Topal au fost surclasați total de către gazde.

Bannerul afișat de suporterii Petrolului 

În aceste condiții, fanii „lupilor galbeni” și-au exprimat dezamăgirea printr-un banner aluziv la adresa situației financiare a clubului. 

„Onoarea unora lasă de dorit, când pierzi aproape tot te desființezi negreșit” - a fost mesajul afișat de suporterii oaspeților. 

Petrolul se zbate pentru a supraviețui

9.300.000 de euro reprezintă suma totală pe care o datorează Petrolul Ploiești, potrivit bilanțului financiar al clubului prahovean la finalul anului 2025. 

Campioana României din anii 1930, 1958, 1959 și 1966 trebuie să plătească 4.000.000 de euro doar către ANAF. Trei milioane reprezintă sume eșalonate de achitat, conform golazo.ro

De asemenea, fostul patron Mihai Răzvan Mateescu mai are de recuperat un milion de euro. La rândul său, președintele Claudiu Tudor a împrumutat-o în 2025 pe Petrolul cu 237.000 de euro.

Marian Copilu și-a primit banii înapoi 

Printre cei care și-au recuperat banii în 2025 se numără fostul președinte Marian Copilu, fiind vorba despre o sumă de 375.000 de euro. 

Datoria totală a Petrolului a crescut cu 50% față de finalul anului 2024. Salariile au ajuns să însumeze 5.700.000 de euro, de la 4.300.000 în 2024. 

Încasările de 5.000.000 de euro nu au fost suficiente pentru a acoperi pierderile majore suferite de club. 

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
CITESTE SI
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

stirileprotv Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

stirileprotv Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!