Cu toate acestea, Gigi Becali a găsit un motiv de bucurie și și-a desemnat noul preferat din lotul roș-albastru: tânărul Mihai Toma (18 ani).



Mijlocașul, titularizat pe postul de extremă dreaptă, a fost unul dintre cei mai buni oameni ai campioanei până în minutul 89, când a părăsit terenul accidentat. La scurt timp după ieșirea sa, defensiva lui Elias Charalambous a cedat și Koljic a adus egalarea pentru giuleșteni.



Finanțatorul FCSB l-a ridicat în slăvi pe Toma, pe care îl consideră deja un jucător esențial. "Toma e jucător de jucător. Nu pierde o minge, vine până în spate. E o dulceață de fotbalist. Nu mai luam gol dacă juca el", a spus Becali la Fanatik.



Patronul i-a trasat deja și sarcini pentru viitor: "O să-i spun: «Băi, mai mult curaj! Dă, bă, mai mult la poartă! Ce, trebuie să dai neapărat pase?». Dacă începe să dea goluri, Toma e fotbalist de fotbalist. Stai să prindă jucătorii încredere în el, să vezi cum îl vor căuta".



Unul lăudat, altul criticat dur



Dacă Mihai Toma a primit toate laudele, nu la fel au stat lucrurile pentru Dennis Politic. Folosit ca atacant central, acesta a fost înlocuit la pauză, iar Gigi Becali a transmis un mesaj clar în privința sa.



"Politic nu poate atacant. Nu poate nimic! N-a putut să ia fața adversarului deloc. Nu va mai juca niciodată atacant, chiar dacă e să joc cu copilul ăla, cu Stoian", a punctat omul de afaceri.



În derby-ul de duminică seară, FCSB a deschis scorul rapid prin Lixandru (7'), iar Bîrligea, intrat la pauză, a majorat diferența în minutul 61. Finalul a aparținut însă Rapidului, care a revenit spectaculos prin "dubla" lui Elvir Koljic (83', 90+2').

