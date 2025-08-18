FCSB s-a cam obișnuit să pornească în campionat cu stângul. Sport.ro a arătat situația bizară în care a ajuns formația bucureșteană, în ultimele două sezoane, de fiecare dată după etapa a 6-a.

Chiar dacă echipa sa e la subsolul clasamentului Superligii, la ora actuală, Gigi Becali nu prea își face griji pentru lupta pentru titlu. De altfel, răspunsul său despre acest subiect, pe care sport.ro l-a oferit aici, demonstrează că latifundiarul are convingerea că FCSB va „decola“ în clasament, odată ce va scăpa de preliminariile UEFA.

Gigi Becali confirmă revenirea lui Radunovic

Așadar, în acest moment, marea miză a FCSB-ului e eliminarea scoțienilor de la Aberdeen. Joi, de la ora 21.45, cele două formații se vor înfrunta pe Pittodrie Stadium, returul fiind programat pentru 28 august, la București, de la ora 21.30.

Prefațând partida-tur, Gigi Becali a anunțat, la Fanatik, iminenta revenire a lui Riso Radunovic, în formula de start. Fundașul muntenegrean era accidentat și, la un moment dat, a existat temerea că va reveni abia în octombrie. Între timp însă, după controale suplimentare, Radunovic a aflat că poate reveni pe teren, în câteva zile.

„Dacă e bine fizic, în apărare vor fi Creţu cu Radunovic (n.r. – pe benzi). Aşa va fi! La mijloc, Şut, dacă e bine fizic, va juca el, cu siguranţă. În rest, o să joace Cisotti, Bîrligea şi David Miculescu. După care va fi Olaru, depinde de ei (n.r. – de antrenorii Charalambous și Pintilii). Ori intră în repriza a doua, ori în echipa de start. Avem de ales între Șut și Lixandru (n.r. – pentru echipa de start). Acum, Lixandru nu poate juca 90 de minute din trei în trei zile, că abia şi-a revenit“, a spus Becali.

Acesta a insistat că e foarte liniștit, în perspectiva dublei cu Aberdeen (Scoția).

„Nu am niciun fel de emoţie. Ştiţi de ce? Că eu deja sunt calificat în cupele europene“, a spus Becali, aluzie la faptul că, inclusiv dacă FCSB va pierde cu Aberdeen, campioana României are asigurată prezența în grupa de Conference League.

