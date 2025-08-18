După startul modest de sezon, campioana României a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea, dar nu și-a putut menține avantajul până la final.



Când totul se îndrepta către o victorie a FCSB-ului, a doua din acest început de sezon, Rapid a ieșit ”la rampă” și a marcat de două ori prin Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2, iar echipa lui Costel Gâlcă a smuls un punct nesperat din derby.



Gigi Becali: ”Politic nu poate să fie atacant”



Dennis Politic (25 de ani) a început meciul din postura de atacant, după ce l-a impresionat pe Gigi Becali în returul cu Drita, în care a și marcat. Doar că fostul dinamovist nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și în derby-ul cu Rapid.



Drept urmare, Politic a fost schimbat la pauză cu Daniel Bîrligea, iar Gigi Becali spune că nu-l va mai folosi pe acesta pe postul de atacant.



”Nu, nu poate! Nu poate nimic! El, atacant, nu poate. N-ai văzut că l-am schimbat imediat? Nu aleargă, n-a putut să alerge. El avea viteză, avea forță, dar n-a putut să-i ia fața adversarului deloc”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.



FCSB se pregătește pentru meciul cu Aberdeen



Așadar, criza FCSB-ului din acest debut de sezon se prelungește. Iar asta fix înaintea dublei cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League. Prima manșă e programată pentru joi, ora 21.45, în Scoția.



Odată cu acest egal în fața Rapidului, FCSB se confruntă cu o situație bizară! Pentru că, dacă ne uităm în clasament, are fix același număr de puncte, după șase etape, ca anul trecut.



Concret, în campania 2024-2025, după șase runde, FCSB avea doar 5 puncte și ocupa locul 13 în ierarhia Superligii. Acum, după șase etape, FCSB a ajuns, din nou, la 5 puncte și ocupă același loc 13!

