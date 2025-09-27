A fost problematic în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo: „A făcut multe greșeli în meciul ăsta”

A fost problematic în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo: „A făcut multe greșeli în meciul ăsta" Superliga
Dinamo a remizat în duelul cu Universitatea Craiova, scor 2-2.

„Roș-albii” au deschis scorul în minutul 17 prin Musi, care a profitat de o eroare din apărarea oltenilor. Trei minute mai târziu, Teles a egalat, după o pasă excelentă pe culoar dată de Baiaram.

În repriza a doua, Badelj a făcut 2-1 în minutul 49, dar cartonașul roșu văzut de Nicușor Bancu în minutul 65 a schimbat total desfășurarea jocului, iar Dinamo a reușit să egaleze în finalul meciului prin Alex Pop.

Marius Baciu a găsit vinovatul de Universitatea Craiova

Marius Baciu a vorbit despre prestația fundașilor celor două formații, iar fostul apărător a concluzionat că Vladimir Screciu a făcut o partidă sub nivelul lui obișnuit.

Analistul i-a imputat jucătorului oltenilor cele două goluri primite de la Dinamo.

„Scapă prea ușor aici pentru centrare. Fundașul central de la Craiova, Screciu, e ieșit de pe cadrul porții. Acolo trebuie să fii la prima bară, iar Mirel a sesizat foarte bine. O fază extraordinară. Screciu nu e nici pe prima bară, nici nicăieri.

Poziție proastă pentru Screciu la faza asta, la care dă cu capul. După, vine mingea la Musi și finalizează. Vorbim de 3 fundași centrali aici, nu există om pe prima bară. Eu aici văd greșeala. Mirel a sesizat și a și spus lucrul ăsta.

La al doilea gol sunt într-o linie de 5, poziționați foarte bine. Pentru mine, aici nu trebuia să rupă Screciu linia. Trebuia să rămână și să iasă fundașul central. Era mult mai ușor să intervină celălalt fundaș central, erau bine organizați. Până la șansă, e vorba de poziția defensivă.

În situația asta, în minutul 90, nu ai voie să riști. Screciu a făcut multe greșeli în meciul ăsta. Și la lovitura de cap a lui Karamoko (n.r. minutul 81), centrarea e bună, dar tu de ce ești fundaș central? Pentru mine Screciu și Badelj sunt vinovați, mai mult Screciu. Te duci pe traiectoria mingii, nu mai stai”, a spus Marius Baciu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat Dinamo a urcat pe locul trei în Superliga și a adunat 20 de puncte în 11 etape.

