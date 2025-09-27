Universitatea Craiova, după un start lansat în primele 9 etape, a intrat în vrie! Weekend-ul trecut a fost eșecul de la Galați, scor 0-1, iar aseară a venit remiza de pe teren propriu, 2-2 cu Dinamo.

Dacă în privința jocului din etapa trecută, oltenii n-au avut ce comenta, în schimb, partida de pe „Ion Oblemenco“ a dat naștere la un mare scandal legat de arbitraj. Pentru că, în minutul 65, Bancu a văzut „roșu“, după un duel cu Armstrong. Mulți au fost de părere că, într-adevăr, Bancu a meritat să fie eliminat, însă arbitrul Adrian Cojocaru ar fi trebuit să procedeze la fel și în cazul jucătorului dinamovist. Motivul? Comportament nesportiv din partea celor doi.

Pornind de aici, Sorin Cârțu (69 de ani) s-a dezlănțuit după Universitatea Craiova – Dinamo (2-2) și a spus, răspicat, că se aștepta ca formația din Bănie să fie o victimă a arbitrajelor.

„Dacă voia să țină meciul în mână (n.r. – centralul Adrian Cojocaru), atunci trebuie să dea la amândoi roșu. Amândoi au făcut gesturi, ca să ia acest cartonaș. Știam că niciodată nu o să câștigăm campionatul cu un arbitraj corect. Craiova deranjează că e acolo sus. Dacă vrem să câștigăm acest campionat, avem nevoie de o umilință pozitivă“, a spus fostul mare fotbalist.

Cojocaru, acuzat că a fost pro-Dinamo

Mai departe, Cârțu a detaliat faza din minutul 65, în urma căreia Craiova a rămas în inferioritate numerică, pe când avea 2-1 pe tabelă. Ulterior, în zece oameni, oltenii au fost egalați, în minutul 90.

„A fost acea încleștare la mijlocul terenului. Cojocaru a soluționat-o în favoarea lui Dinamo, și cu ajutorul lui Chivulete (n.r. – arbitrul din camera VAR). Este total injust. În primul și în primul rând, a fost o căzătură intenționată a lui Armstrong. Nu putea să le dea la amândoi galben pentru că au depășit niște bariere, dar trebuia roșu la amândoi. Îmi pun de multe ori întrebarea că atunci când avem situații de genul acesta și când e vorba de noi se iau decizii care nu ne avantajează. S-a luat o decizie care a avantajat-o pe Dinamo“, a concluzionat Cârțu.

