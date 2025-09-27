În fața a peste 20.000 de spectatori, Dinamo a deschis scorul pe ”Ion Oblemenco” prin Alexandru Musi după ce, inițial, Stipe Perica a lovit bara. Bucuria ”câinilor” nu a durat mult, Teles a restabilit egalitatea patru minute mai târziu cu un șut la care Epassy nu a avut replică.



Badelj a adus-o pe Universitatea Craiova în avantaj în debutul reprizei secunde, iar Alexandru Pop a stabilit scorul final în minutul 90, 2-2, după ce Dinamo a evoluat jumătate de oră în superioritate numerică.



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a reacționat după egalul smuls de echipa sa și a remarcat un plus la capitolul atitudine din partea ”câinilor”.



Andrei Nicolescu: ”Mi-a plăcut atitudinea, progresăm”



„Eliminarea lui Bancu este mai mult decât evidentă. Bancu este cu piciorul în sus de la început, Armstrong vrea să se ridice şi să plece de pe loc. Teoretic, dacă nu are piciorul ăla care îl loveşte, sau care îl împiedică, pleacă (n.r.- Armstrong) pur şi simplu. Nu vreau să comentez (n.r.- reacţia lui Mihai Rotaru).



(n.r.- Rezultatul este echitabil?) Nu ştiu ce să spun, având în vedere ultimele 15-20 de minute, nu. Am luat gol pe mici nesincronizări. Nu cred că U Craiova a arătat ceva deosebit 11v11. Mi-a plăcut atitudinea. Progresăm.



(n.r.- Ce nu v-a plăcut?) Prea multă tensiune din partea organizatorilor, prea multă tensiune pe margine, e doar un joc de fotbal. E o atmosferă tensionată şi vorbesc de cei care sunt în jurul echipei. Cu domnul Rotaru am o relaţie foarte bună, foarte corectă. Nu cred că asta este esenţa spiritului cu care se face o competiţie”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.



În următoarea etapă din campionat, Dinamo va juca în deplasare cu Unirea Slobozia, în timp ce Universitatea Craiova se va deplasa la București pentru derby-ul cu FCSB.

