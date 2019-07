Universitatea Craiova-Academica Clinceni, Live ora 18:00 | Craiova vrea prima victorie si in campionat! Echipele probabile

Craiova va juca in prima etapa cu Clinceni.

Universitatea Craiova debuteaza in prima etapa a noului sezon, pe teren propriu impotriva celor de la Academica Clinceni. Dupa victoria obtinuta cu Sabail in Europa League, Craiova vrea sa obtina prima victorie si in campionat.

De partea cealalta, Clinceni este la primul meci in Liga 1 si va avea o misiune dificila in "Banie". Antrenorul ilfovenilor, Ilie Poenaru, este la a doua promovare in Liga 1 dupa ce a mai reusit acest lucru cu FC Voluntari.

ECHIPELE PROBABILE

U Craiova:Pigliacelli - St. Vladoiu, Kelici, Acka, Bancu - Qaka, Mateiu, Vatajelu - Barbut, M. Roman II, Mihaila

Antrenor: Corneliu Papura

Academica: Ureche - G. Matei, Gaina, Patriche, P. Pârvulescu - Sut, B. Barbu - Gliga, Olariu, Nsiah - Al. Buziuc

Antrenor: Ilie Poenaru