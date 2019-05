1, 2, 3, 4... cati ultrasi are Clinceniul, echipa abia promovata in Liga 1! Sunt mai multi jucatori in lot decat fani in peluza :)

Academica Clinceni va juca pentru prima oara in Liga 1.

Victoria obtinuta in prelungiri cu FC Arges (2-1) a trimis comuna din Ilfov intr-o companie selecta pentru sezonul viitor. Chiar daca erau in fata celui mai important joc din istoria clubului, fanii din Clinceni n-au umplut stadionul din comua. Clinceniul nu va umple nici sectoarele destinate oaspetilor pe stadioanele din Liga 1. Cu FC Arges, a avut doar aproximativ 20 de oameni in galerie.