Portarul în vârstă de 28 de ani a suferit o leziune musculară la gamba dreaptă duminică, în timpul înfrângerii suferite de Celta Vigo cu Alaves, scor 3-4, în etapa a 29-a din La Liga. Din cauza acestei probleme medicale, Ionuț Radu a devenit indisponibil pentru prima reprezentativă, care joacă joi, 26 martie, la Istanbul. Selecționerul Mircea Lucescu a decis de urgență să îl cheme la lot pe Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova.

Lotul României se confruntă cu a doua schimbare la nivelul portarilor în această acțiune, după ce staff-ul medical a hotărât că Mihai Popa nu poate fi recuperat la timp tot dintr-o problemă musculară, fiind înlocuit de Cătălin Căbuz.

Mesajul lui Ionuț Radu

La o zi după meciul din campionatul Spaniei, Ionuț Radu a postat un mesaj pe rețelele sociale, cerându-și scuze fanilor iberici pentru rezultatul negativ (3-4) și oferind detalii despre situația sa medicală.

„Nu am nimic de spus care să justifice rezultatul de ieri, în afară de a ne cere scuze și de a lăsa în urmă acest eșec. Vom folosi această frustrare pentru a ne alimenta motivația pentru meciurile următoare!

În următoarele zile, voi fi supus unor teste medicale pentru a determina amploarea accidentării din care trebuie să mă recuperez. Mulțumesc pentru mesajele de susținere! Sempre Celta!”, a scris goalkeeper-ul pe contul său de Instagram.

Dacă naționala României va învinge Turcia pe Beşiktaş Park, tricolorii vor disputa apoi finala play-off-ului marți, 31 martie, în deplasare, contra Slovaciei sau statului Kosovo.