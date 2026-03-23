Echipa antrenată de tehnicianul român a obținut doar un rezultat de egalitate pe terenul Fiorentinei, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul încă din primul minut prin Esposito, din pasa lui Barella, dar gazdele au restabilit egalitatea în minutul 77 prin Ndour. Acest pas greșit permite rivalelor Milan și Napoli, care și-au câștigat meciurile din această etapă, să se apropie la șase, respectiv șapte puncte în clasamentul din Serie A.

Probleme tactice și mentale

Publicațiile sportive din Peninsulă critică atitudinea jucătorilor și lipsa de reacție. Cotidianul La Gazzetta dello Sport a rezumat situația actuală a echipei astfel: „Inter s-a rătăcit”.

În același timp, jurnalistul Claudio Savelli a publicat o analiză amplă în Libero despre scăderea de formă a formației pregătite de Cristi Chivu.

„Inter marchează după un minut prin Esposito din centrarea celei mai bune versiuni stagionale a lui Barella, dar apoi se mulțumește cu avantajul și se oprește din jucat. Și este important că același Barella îi oferă Fiorentinei ocazia de a construi faza de 1-1, care aprinde un reflector asupra micii crize nerazzurre.

Inter este goală, joacă de parcă ar fi un meci de mică importanță, când în realitate este o răscruce pentru Scudetto. Având în vedere că de data aceasta atât Milan, cât și Napoli au câștigat, este «răscrucea» pentru Scudetto. Dar defectul nerazzurrilor nu este doar mental: este și tactic. Interconexiunile care făcuseră unică echipa Inter a lui Inzaghi nu mai există și a dispărut și presiunea susținută pe care Chivu o introdusese în prima parte a sezonului”, a scris jurnalistul.

Inter Milano are meci greu după pauza provocată de meciurile naționalelor. Trupa lui Cristi Chivu va întâlni, pe teren propriu, pe AS Roma.