În ultimele zile, Koljic era dat ca sigur ca la FCSB, după ce Gigi Becali anunțase că a bătut palma cu Mihai Rotaru pentru transferul atacantului din Bosnia și Herțegovina. Totuși, Koljic a fost prezentat joi seară la Rapid.

Elvir Koljic, primul interviu la Rapid: "Am zis da de prima dată când am auzit"



Gigi Becali a susținut ulterior că nu l-a mai vrut pe Koljic, fără să explice concret de ce. Într-un interviu acordat pentru Rapid TV, "Dragonul" a povestit cum a ajuns sub comanda lui Marius Șumudică și cum au decurs negocierile.



"Sunt foarte fericit că am ajuns aici. Rapid e o echipă mare. Am făcut și primul antrenament cu băieții, care sunt jucători buni și m-au primit bine. Sper să joc bine, să ajut cât mai mult. Prima dată trebuie să urcăm în play-off, iar după să urcăm în clasament.



Negocierile? Povestea e cam complicată, iar lucrurile s-au întâmplat repede. Din prima de când am auzit, am zis da. Domnul Rotaru a vorbit cu staff-ul și cu toți de la Rapid și au decis că e mai bine și pentru mine, și pentru ei să vin aici.



Știu despre Rapid că e o echipă mare. Pe teren arată bine, e o echipă care știe să joace fotbal, iar mie îmi place să joace fotbal. E o echipă care are ocazii, iar eu încerc să mă adaptez cât mai repede și să intru cu ei.



Obiectivele mele personale? Vreau să fiu sănătos, să rezolvăm play-off-ul și să marchez cât mai mult. Nu pun presiune pe mine să marchez pentru că golurile vor veni cu siguranță.



Anul ăsta, lupta pentru titlu și lupta pentru play-off sunt strânse. Nu a fost niciodată așa de când am venit în România. Sunt echipe bune, cărora le place să joace fotbal și să se lupte. Îmi doresc să câștigăm mâine primul meci, să facem cât mai multe puncte după și sunt sigur că vom urca în play-off.



Concurența cu Burmaz și Ankeye? Jucători buni, dar e o concurență sănătoasă. Cine primește șansa să joace trebuie să ajute echipa cât mai mult. Cu siguranță îi voi ajuta și eu cu experiența pe care o am în campionatul nostru. Ambii sunt buni, le doresc baftă și sper să ajutăm echipa cât mai mult.



Pentru mine, stilul de joc preferat este cel cu doi atacanți pentru că e mai puțină presiune, dar pentru mine contează ca echipa să joace fotbal, să își creeze ocazii și să marcheze cât mai multe goluri", a spus Elvir Koljic.

Victor Angelescu: "Am luat legătura cu cei de la Craiova"



Anunțul oficial a fost făcut joi seară, aproape de miezul nopții, atât de Universitatea Craiova, cât și de Rapid București. Astfel, unul dintre cei mai importanți atacanți din Superliga României schimbă taberele și va îmbrăca tricoul alb-vișiniu.



Victor Angelescu, acționar minoritar al clubului Rapid, a explicat la Digi Sport cum a decurs această mutare-surpriză.



"Am luat legătura cu cei de la Craiova, deoarece aveam informații că s-au împotmolit la contract. Am făcut o ofertă, am vorbit cu jucătorul și am semnat. Propunerea Rapidului a fost un contract pe un an și jumătate, plus opțiune de prelungire pe încă un an. Asta am și semnat", a spus Angelescu.



Oficialul giuleștean a explicat și că atacantul bosniac este apt medical, dar va mai efectua câteva controale suplimentare înainte de a debuta pentru noua sa echipă.