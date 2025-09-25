FCSB are un start de sezon mult sub așteptări, dar cu toate acestea a reușit să se califice și în acest an în faza ligii din Europa League.

„Roș-albaștrii” se află abia pe locul 13 în Superliga cu doar șapte puncte obținute din primele zece runde de campionat.

Florin Gardoș, sigur că FCSB va avea altă față în Europa League: „E altă motivație”

Florin Gardoș a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre debutul în faza ligii din Europa League a FCSB-ului și consideră că performanța de anul trecut va fi foarte greu de atins.

Fostul fundaș al formației bucureștene a subliniat că meciurile din cupele europene sunt diferite, iar echipa patronată de Gigi Becali ar putea arăta mai multă determinare.

„(n.r. Cum vezi debutul lui FCSB cu Go Ahead Eagles?) Acum, ce știu eu, sezonul ăsta ne-am creat ca suporteri așteptări în diferite momente și nu a fost un început grozav.

Sper să fie rezultate măcar comparabile cu cele de anul trecut (n.r. în Europa League), că va fi greu să fie la fel.

(n.r. Crezi că FCSB ar putea arăta diferit în cupele europene față de campionat?) Da, cred că da, pentru că în general meciurile din Europa sunt altfel, e altă motivație, altă competiție, meciurile de acasă se joacă cu stadionul aproape plin, deci e altceva”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) sunt celelalte dueluri pe care le va mai avea FCSB în faza ligii din Europa League.

În stagiunea trecută, campioana României a încheiat grupa unică pe locul 11 și a mers până în „optimile” competiției, unde a fost eliminată de Olympique Lyon.

