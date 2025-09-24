Negocierile cu Tomas Ribeiro au picat. Portughezul a ales, în cele din urmă, să joace la Cultural Leonesa, în Segunda Division din Spania, dar înainte de fundașul lusitan ”câinii” au vrut să transfere alt jucător.

Este vorba despre Denis Haruț (26 de ani), fundașul celor de la Sepsi, care a evoluat în cariera sa și pentru rivala lui Dinamo, FCSB.

Dinamo a vrut să-l transfere pe Denis Haruț de la Sepsi

Attila Hadnagy, directorul sportiv al covăsnenilor, a dezvăluit în dialog cu Sport.ro că Dinamo a vrut să-l transfere gratis pe Haruț, dar Sepsi s-a opus. Clubul a vrut o sumă de bani pentru a renunța la fundașul evaluat de site-urile de specialitate la 750.000 de euro.

„Denis Haruț a revenit lângă noi, acum face antrenament normal, dar trebuie să-și revină fizic. Mai are, zic eu, încă două săptămâni.

Au fost zvonuri, m-a contactat impresarul lui Denis, nimeni de la Dinamo nu m-a contactat. Ei au vrut să-l dăm gratis, dar și noi am vrea jucători buni gratis. Dar nu se poate! Deci Denis a rămas aici. (n.r. - Deci a fost o propunere făcută prin impresar ca să-l lăsați liber?) Da!”, a spus Haruț, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Denis Haruț a fost transferat de FCSB în 2021 de la FC Botoșani, pentru 660.000 de euro. Fundașul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la actuala campioană a României, iar trei ani mai târziu a fost cedat definitiv la Sepsi, cu care a retrogradat în sezonul precedent în Liga 2.

Fundașul a suferit o accidentare dură, iar acum a reluat antrenamentele alături de echipa sa, sub comanda lui Ovidiu Burcă.

Jucătorii pe care Dinamo i-a transferat în această vară:

Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)

