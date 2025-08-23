Sebastian Ghinga a întâlnit mulți adversari de top în cariera sa, însă atunci când a fost întrebat de Sport.ro pe cine consideră cel mai tehnic jucător, răspunsul a venit rapid: Lucian Sânmărtean.

Pe lista celor mai dificili adversari ai săi se mai află atacantul Yssouf Koné, campion cu CFR Cluj, dar și Vlad Chiricheș, pe vremea când era stâlpul apărării Stelei lui Reghecampf.

Sânmărtean l-a lăsat fără cuvinte pe Ghinga: „Magician!”

Fostul mijlocaș al Sportului Studențesc, Petrolului și Sepsi l-a descris pe „magicianul fotbalului românesc” ca pe un adversar ieșit din comun.

„Unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-am întâlnit a fost Yssouf Koné de la CFR Cluj.

Cred că, de departe, cel mai tehnic și mai mobil jucător a fost Lucian Sânmărtean. Un magician. A fost ceva cu adevărat special, atât la Vaslui, cât și la FCSB. Îmi amintesc un meci, 1-0 la Vaslui, calitate extraordinară. Un jucător remarcabil.

Încă unul, aș spune Chiricheș, în perioada lui Reghecampf la Steaua”, a declarat Sebastian Ghinga pentru Sport.ro.

În vitrina lui Sânmărtean regăsim opt trofee, printre care și "tripla" cu FCSB din sezonul 2014/15, când avea să ridice Cupa României, Cupa Ligii, dar și campionatul sub comanda lui Costel Gâlcă.

Cine este Sebastian Ghinga

La 38 de ani, Ghinga încă joacă fotbal, fiind căpitan la Agricola Borcea în Liga 3. Fost mijlocaș la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi sau Petrolul, el are 88 de meciuri bifate în Liga 1.

Băcăuanul promovat cu Petrolul și Sepsi și a fost unul dintre oamenii de bază ai Sportului, unde a strâns 63 de partide și 8 goluri.

În paralel cu cariera de jucător, Sebastian Ghinga antrenează grupa U17 la Academia CS Inter Galaxy din București și deține licența C obținută la școala FRF.


