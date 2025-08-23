Renato Veiga, fotbalist propus gratuit oltenilor în urmă cu câțiva ani, după cum Sport.ro a dezvăluit aici, a ajuns să semneze acum cu Villarreal, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro!

Ce „țeapă” și-a luat Mihai Rotaru!

Fundașul portughez de 22 de ani a fost cumpărat definitiv de „Submarinul galben” de la Chelsea, club care îl adusese de la FC Basel pentru 14 milioane.

Între timp, Veiga a bifat 18 meciuri în Premier League, apoi a mers împrumut la Juventus, unde a strâns alte 15 apariții în Serie A și a debutat în naționala Portugaliei.

Presa iberică scrie că portughezul ar putea deveni chiar cel mai scump transfer din istoria Villarreal, dacă bonusurile de performanță vor fi atinse.

Astăzi, Veiga este cotat la 25 milioane de euro și ar fi fost, probabil, cel mai valoros jucător din Superligă.

