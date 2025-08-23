OFICIAL Ce „țeapă“ și-a luat Mihai Rotaru! Refuzat de Craiova, s-a transferat pe 25 de milioane de euro în Spania

Ce &bdquo;țeapă&ldquo; și-a luat Mihai Rotaru! Refuzat de Craiova, s-a transferat pe 25 de milioane de euro &icirc;n Spania La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Rotaru a ratat poate o lovitură uriașă.

TAGS:
juventusvillarealRenato VeigaChelseaUniversitatea CraiovaMihai Rotaru
Din articol

Renato Veiga, fotbalist propus gratuit oltenilor în urmă cu câțiva ani, după cum Sport.ro a dezvăluit aici, a ajuns să semneze acum cu Villarreal, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro!

Ce „țeapă” și-a luat Mihai Rotaru!

Fundașul portughez de 22 de ani a fost cumpărat definitiv de „Submarinul galben” de la Chelsea, club care îl adusese de la FC Basel pentru 14 milioane.

Între timp, Veiga a bifat 18 meciuri în Premier League, apoi a mers împrumut la Juventus, unde a strâns alte 15 apariții în Serie A și a debutat în naționala Portugaliei.

Presa iberică scrie că portughezul ar putea deveni chiar cel mai scump transfer din istoria Villarreal, dacă bonusurile de performanță vor fi atinse.

Astăzi, Veiga este cotat la 25 milioane de euro și ar fi fost, probabil, cel mai valoros jucător din Superligă.

Pedro Torrao: "Craiova a avut șansa să îl transfere gratis!"

Agentul Pedro Torrao a confirmat pentru Sport.ro că Veiga a fost propus Universității Craiova pe vremea când juca la Sporting Lisabona, într-o formulă de tip 50/50. Transferul ar fi fost gratuit, dar oltenii au spus „nu”.

Acum, la doar trei ani distanță, Veiga valorează de aproape 100 de ori mai mult și este foarte aproape de a deveni al șaselea transfer al verii la Atletico.

"Din câte îmi amintesc, acum 2-3 ani, nu știu exact, Universitatea Craiova a avut șansa de a-l transfera pe Renato Veiga. Este adevărat. Din câte știu, exista posibilitatea de a-l transfera pe acest jucător, să fie al lor, gratuit, dar Universitatea Craiova nu a dorit în totalitate să-l achiziționeze.

Doar domnul Marcel Popescu fuseseră de acord cu transferul jucătorului. Nu știu ce s-a întâmplat după între oficiali, dar îmi amintesc că Domnul Popescu era pro-transfer.

Este adevărat că au avut șansa de a-l transfera. De la Sporting, s-a transferat la Basel, dar știu că, chiar înainte de acest transfer, a fost recomandat Craiovei. Am oferit jucătorul, este adevărat, dar ei nu l-au vrut.

Era vorba despre un transfer 50/50, așa era. Nu-mi mai amintesc detalii despre clauze, dar știu că au avut șansa de a-l transfera.

(n.r. - despre alți jucători) Este adevărat, au avut șansa de a transfera jucători de la juniori, de la echipa secundă. Întotdeauna încercăm să propunem jucători, dar Craiova nu a dorit astfel de fotbaliști", a declarat Pedro Torrao pentru Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Atac nemilos, la Drăgușin: &bdquo;Nu e bun, e timpul să scăpăm de el!&ldquo;
Atac nemilos, la Drăgușin: „Nu e bun, e timpul să scăpăm de el!“
Nice - Auxerre și Lyon - Metz, &icirc;n direct pe VOYO, de la 20:00 și 22:05 ! Două dueluri tari din Ligue 1
Nice - Auxerre și Lyon - Metz, în direct pe VOYO, de la 20:00 și 22:05 ! Două dueluri tari din Ligue 1
Ion Țiriac nu mai este singurul! Al doilea tenismen devenit miliardar
Ion Țiriac nu mai este singurul! Al doilea tenismen devenit miliardar
ULTIMELE STIRI
Marseille &ndash; Paris FC, ACUM pe VOYO! OM caută primele puncte &icirc;n noul sezon
Marseille – Paris FC, ACUM pe VOYO! OM caută primele puncte în noul sezon
Cupa Mondială din 2026 va intra &icirc;n istorie! Decizia &icirc;i aparține lui Donald Trump
Cupa Mondială din 2026 va intra în istorie! Decizia îi aparține lui Donald Trump
Bournemouth &ndash; Wolves, Brentford &ndash; Aston Villa, Burnley &ndash; Sunderland, LIVE pe VOYO: urmărim meciurile &icirc;mpreună
Bournemouth – Wolves, Brentford – Aston Villa, Burnley – Sunderland, LIVE pe VOYO: urmărim meciurile împreună
Cristiano Ronaldo răm&acirc;ne fără trofeu &icirc;n Arabia! Al Nassr, eșec dramatic &icirc;n finala Supercupei
Cristiano Ronaldo rămâne fără trofeu în Arabia! Al Nassr, eșec dramatic în finala Supercupei
&bdquo;&Icirc;mpăratul&ldquo; Olăroiu: plecăciunea arabilor &icirc;n fața celui mai iubit rom&acirc;n din Emirate
„Împăratul“ Olăroiu: plecăciunea arabilor în fața celui mai iubit român din Emirate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Noul antrenor al lui Ianis Hagi a cedat: &rdquo;Ca să rezum: Un dezastru!&rdquo;

Noul antrenor al lui Ianis Hagi a cedat: ”Ca să rezum: Un dezastru!”

Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: &bdquo;Sunt impresionat&rdquo;

Mesajul clar al lui Dumfries! Diferențele dintre Chivu și Inzaghi: „Sunt impresionat”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Scoțienii s-au revoltat &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Ce trebuie să mai facă?&rdquo;

Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: &rdquo;Zici că e tanc&rdquo;

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: ”Zici că e tanc”

CITESTE SI
Trump a devenit sceptic &icirc;n privința &icirc;nt&acirc;lnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: &bdquo;A fost foarte clar pentru toată lumea&rdquo;

stirileprotv Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Tragedie &icirc;n Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut &icirc;n prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!