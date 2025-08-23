Renato Veiga, fotbalist propus gratuit oltenilor în urmă cu câțiva ani, după cum Sport.ro a dezvăluit aici, a ajuns să semneze acum cu Villarreal, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro!
Ce „țeapă” și-a luat Mihai Rotaru!
Fundașul portughez de 22 de ani a fost cumpărat definitiv de „Submarinul galben” de la Chelsea, club care îl adusese de la FC Basel pentru 14 milioane.
Între timp, Veiga a bifat 18 meciuri în Premier League, apoi a mers împrumut la Juventus, unde a strâns alte 15 apariții în Serie A și a debutat în naționala Portugaliei.
Presa iberică scrie că portughezul ar putea deveni chiar cel mai scump transfer din istoria Villarreal, dacă bonusurile de performanță vor fi atinse.
Astăzi, Veiga este cotat la 25 milioane de euro și ar fi fost, probabil, cel mai valoros jucător din Superligă.
Pedro Torrao: "Craiova a avut șansa să îl transfere gratis!"
Agentul Pedro Torrao a confirmat pentru Sport.ro că Veiga a fost propus Universității Craiova pe vremea când juca la Sporting Lisabona, într-o formulă de tip 50/50. Transferul ar fi fost gratuit, dar oltenii au spus „nu”.
Acum, la doar trei ani distanță, Veiga valorează de aproape 100 de ori mai mult și este foarte aproape de a deveni al șaselea transfer al verii la Atletico.
"Din câte îmi amintesc, acum 2-3 ani, nu știu exact, Universitatea Craiova a avut șansa de a-l transfera pe Renato Veiga. Este adevărat. Din câte știu, exista posibilitatea de a-l transfera pe acest jucător, să fie al lor, gratuit, dar Universitatea Craiova nu a dorit în totalitate să-l achiziționeze.
Doar domnul Marcel Popescu fuseseră de acord cu transferul jucătorului. Nu știu ce s-a întâmplat după între oficiali, dar îmi amintesc că Domnul Popescu era pro-transfer.
Este adevărat că au avut șansa de a-l transfera. De la Sporting, s-a transferat la Basel, dar știu că, chiar înainte de acest transfer, a fost recomandat Craiovei. Am oferit jucătorul, este adevărat, dar ei nu l-au vrut.
Era vorba despre un transfer 50/50, așa era. Nu-mi mai amintesc detalii despre clauze, dar știu că au avut șansa de a-l transfera.
(n.r. - despre alți jucători) Este adevărat, au avut șansa de a transfera jucători de la juniori, de la echipa secundă. Întotdeauna încercăm să propunem jucători, dar Craiova nu a dorit astfel de fotbaliști", a declarat Pedro Torrao pentru Sport.ro.