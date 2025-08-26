Universitatea Craiova domină clasamentul cu 19 puncte, neînvinsă, urmată de Rapid, cu 15 puncte, și UTA Arad, care completează podiumul cu 13 puncte.



În spatele lor, surprizele continuă: FC Botoșani se află pe locul 4, FC Argeș pe 5, iar Dinamo pe 6, în timp ce granzii ultimilor ani, CFR Cluj și FCSB, au început slab sezonul și se regăsesc la coada clasamentului, cu doar 5 puncte fiecare.



Sebastian Ghinga știe cine va câștiga Superliga: „Fără CFR, fără U Cluj!”



Sebastian Ghinga, fost mijlocaș cu aproape 100 de meciuri în prima ligă, e convins că titlul nu mai poate scăpa Universității Craiova. Fostul jucător vede un top 3 în care nu au loc CFR Cluj și U Cluj.

„Craiova cred că va câștiga campionatul. Universitatea Craiova, Rapid și FCSB va fi top 3. Fără CFR, fără U Cluj. U Cluj îmi place, dar încă nu îi văd acolo. Au nevoie de o doză de șansă, au nevoie de o doză de ajutor”, a declarat Sebastian Ghinga pentru Sport.ro.

Cine este Sebastian Ghinga

La 38 de ani, Ghinga încă joacă fotbal, fiind căpitan la Agricola Borcea în Liga 3. Fost mijlocaș la Sportul Studențesc, FC Botoșani, Sepsi sau Petrolul, el are 88 de meciuri bifate în Liga 1.

Băcăuanul promovat cu Petrolul și Sepsi și a fost unul dintre oamenii de bază ai Sportului, unde a strâns 63 de partide și 8 goluri.

În paralel cu cariera de jucător, Sebastian Ghinga antrenează grupa U17 la Academia CS Inter Galaxy din București și deține licența C obținută la școala FRF.

