de Dan Chilom

Duel între două echipe vecine de clasament, care au același număr de puncte,9, fiind despărțite doar de golaveraj.

U Cluj - Dinamo | Cote pariuri

În ultima etapă de campionat, clujenii s-au impus la malul mării, cu 1-0, împotriva Farului, în timp ce dinamovistii au remizat pe Arena Națională, 1-1 contra lui UTA.



Ambele formații au fost calificate în play-off în ediția trecută de campionat, Cluj terminând pe locul 4, iar Dinamo pe 6.



În ultimele partide dintre cele două, s-au marcat nu mai puțin de 10 goluri!



Dinamo - “U” 1-3

“U” - Dinamo 2-4

U Cluj - Dinamo | Echipe probabile



U Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Artean, Chipciu- Simion, Murgia -Bic, Nistor, A. Gheorghiță - Lukic



Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău



Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi



Antrenor: Zeljko Kopic



Clujenii revin pe stadionul lor de casă, Cluj Arena.



Gazdele de azi nu se vor baza pe Iulian Cristea, suspendat, în timp ce Dinamo nu se va putea baza nici ea pe serviciile lui Stipe Perica, Andrei Mărginean și Cristian Licsandru, toți trei fiind accidentați.

Cristi Mihai și Milanov sunt suspendați.



Maxime Sivis este recuperat și apt pentru partida de la Cluj.



Zeljiko Kopic este condus cu scorul de 2-1 la victorii directe de Ioan Ovidiu Sabău.



Sabău a evoluat ca jucător în tricoul “alb - roșilor” timp de două sezoane (1988/1989, 1989/1990), recunoscând de nenumărate ori că a rămas “câine”.

U Cluj - Dinamo | Analiza lui Dan Chilom



Clujenii sunt ușor favoriți la victorie, cu o cotă de 2.45.



Egalul are 3.15



Dinamo - 3.70



Pariorii din Romania au pariat cel mai des pe un rezultat de egalitate la acest meci.



Arbitru: George Găman // Asistenți: Imre-Laszlo Bucsi, Florian Vişan



Sugestia Sport.ro:



Pauză sau final X



De încercat - X solist.

