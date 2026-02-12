CS Dinamo, locul 19 (din 22) în Liga 2, debutează oficial în noul an astăzi, cu meciul de la Buftea în care o întâlnește pe Farul Constanța, în ultima etapă din faza grupelor Cupei României (ora 18:00, LIVE TEXT AICI).

Echipa antrenată de fostul internațional Florin Bratu și-a prezentat și cele 11 achiziții ale iernii.

Transferurile lui CS Dinamo

Portar:

DINCĂ David Denis 🗓️ 24.04.2004

⚽ Farul Constanța, Steaua, CSM Slatina, Concordia Chiajna, CSM Reșița

Fundași:

LECA Mihai Daniel 🗓️ 14.04.1992

⚽ Concordia Chiajna, Oțelul Galați, FC Zakho, FC Brașov, TNS, Zimbru Chișinău, Daco-Getica, Chindia Târgoviște, FC Argeș, FC Lviv, CS Tunari

GHERMAN Raul Nicolae 🗓️ 25.04.2003

⚽ Minaur Baia Mare, CSM Sighetu Marmației, CSC Șelimbăr

IONIȚĂ Adrian Mihai 🗓️ 11.03.2000

⚽ Chindia Târgoviște

Mijlocași:

RĂUȚĂ ALEXANDRU Ilie 🗓️ 17.06.1992

⚽ FC Argeș, Dacia Mioveni, Pandurii Tg. Jiu, Politehnica Iași, FC Voluntari, FC Dinamo, Hermannstadt, Ohod Club, Bnei Shefaram, AFC Câmpulung

SOARE Casian Ștefan 🗓️ 24.11.2006

⚽ CSC Șelimbăr, FC Dinamo

ENACHE Robert Daniel 🗓️ 13.02.2002

⚽ Petrolul Ploiești, CS Blejoi, CSM Focșani, Chindia Târgoviște

COCOȘ Alin Ionuț 🗓️ 05.08.2006

⚽ Farul Constanța, Chindia Târgoviște, AFC Câmpulung

STANLEY Anaebonam Obinna 🗓️ 14.04.1999

⚽ Solihull, Redditch, Shelbourne, Truro, Hednesford, Stourbridge, Hereford, Bromsgrove, Stafford, Gloucester, Taunton, Stratford, Rugby Town, Ashton United

Atacanți:

KOUBAN Mbanga Jean Calvin 🗓️ 01.10.2002

⚽ Cavigal U19, Offenbach U19, Fontonne Antibes, Ernéenne, FC Thun U21, Skelleftea, Dornbirn, SC Lusitania, CS Afumați

SÂRBU Adrian Marian 🗓️ 01.10.2002

⚽ Metaloglobus

Farul se prezintă cu juniorii la meciul din Cupă cu CS Dinamo

Farul Constanța va juca azi, de la 18:00, ultimul meci din grupa D a Cupei României, contra celor de la CS Dinamo.

Farul a strâns două puncte în primele două etape din grupa D, după remizele cu FC Botoșani (1-1) și Dinamo București (0-0). Echipa lui Ianis Zicu ocupă acum locul 4, dar păstrează șanse de calificare în sferturile de finală.

Pe lângă o victorie la scor, Farul are nevoie ca Dinamo să nu învingă FC Hermannstadt, iar Concordia Chiajna să nu câștige partida cu FC Botoșani.

Farul a decis însă să apeleze la un lot format în mare parte din jucători foarte tineri, fără experiență la nivel de seniori. Cel mai în vârstă jucător din lotul lui Ianis Zicu este Jovan Markovic (24 de ani).

Portari: Rafael Munteanu (2006), David Barbu (2008)

Jucători de câmp: Costyn Gheorghe (2008), Ștefan Duțu (2004), Rareș Fotin (2007), Roberto Căldăraru (2008), Dragoș Rîpeanu (2007), Alexandru Telehoi (2009), Dan Sîrbu (2003), Luca Banu (2005), Dan Nechifor (2007), Alexandru Goncear (2009), Cristian Sima (2007), Andrei Oancea (2008), Iustin Doicaru (2007), Eric Somandru (2007), Răzvan Tănasă (2003), Răzvan Marincean (2009), Jovan Markovic (2001), David Pătru (2008).