38 de milioane pentru inca un stadion FANTASTIC in Romania! Echipa tremura de frica falimentului si e la retrogradare!

Echipa e intr-o situatie dificila si tremura pentru evitarea retrogradarii, dar autoritatile locale anunta ca vor sa ridice un stadion ultramodern in oras.

FC Hermannstadt urmeaza sa joace din nou pe stadionul din Sibiu la sfarsitul lunii noiembrie, la partida cu CFR Cluj. Presedintele Muresan spune ca primaria a alocat suma de 38 de milioane de euro pentru reconstructia stadionului incepand cu vara anului viitor. Hermannstadt se muta a 3-a oara din oras, dar va avea un stadion de 5 stele in urmatorii ani!

"Colaborarea cu primaria este foarte buna si toata lumea este alaturi de club si vrea sa ne ajute si s-au facut niste pasi foarte importanti, se instaleaza gazonul, turnichetii si instalatia de nocturna. In jurul datei de 14 sau 15 noiembrie urmeaza sa chemam comisia de omologare si sa jucam meciul cu CFR Cluj acasa. Vom avea un gazon de calitate cu incalzire si o instalatie de nocturna moderna. S-a alocat un buget pentru reconstructia stadionului, de 38 de milioane de euro, ceea ce este o suma suficienta pentru a face un stadion la standarde europene.

Stadionul are 12.500 de locuri care vor fi suficiente pentru 90% dintre partide. Eu cred ca acopera necesitatile. Lucrarile ar trebui sa inceapa in vara anului viitor si ne dorim ca pe perioada lucrarilor echipa sa joace in continuare la Sibiu, pentru ca se poate lucra. Eu zic ca trebuie sa fim multumiti pentru ca vom avea un stadion de Champions League. Am incredere ca primaria ne va da la cheie un stadion foarte modern", a spus Iuliu Muresan.