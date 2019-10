Incredibil! Gazonul de pe noul stadion din Arad va fi montat gratis, pentru ca Primaria n-a facut platile

Situatie incredibila la Arad! Lucrarile la noul stadion se apropie de final, dar probleme continua sa apara.



Firma responsabila de montarea gazonului acuza Primaria ca nu a facut platile la timp, dar spune ca va executa lucrarile din respect pentru fanii aradeni.

Situatia este cu atat mai revoltatoare, avand in vedere ca stadionul trebuia sa fie gata inca din anul 2017.

"Va asteptam sa lucrati la montaj, ca voluntari"

Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, firma Rulouri de Gazon face apel catre voluntari!

"Din respect pentru cetatenii Aradului si pentru fotbal, am inceput montarea gazonului pe teren UTA Arad.

Primaria Arad nu ne-a platit lucrari anterior executate. Nu vom putea incheia lucrarea fara participarea beneficiarului, Primaria Arad, prin Serviciul Baze Sportive.

Oferim GRATUIT modificarea grosimii gazonului de la 1 la 3 cm, ca sa nu sară în timpul jocului. Radacinile gazonului la terenurile de fotbal nu coboara mult in substrat, ca in gradini.

Va asteptam sa lucrati la montaj, ca voluntari, ca sa puteti observa direct cum arata gazonul si ce inseamna."

UTA Arad ar putea evolua in Liga 1 pe noul stadion. Batrana Doamna se afla in postura de favorita la promovare, ocupand pozitia a doua in Liga 2, la un punct de liderul CS Mioveni, dar cu 3 partide mai putin disputate.

Arena va purta numele lui baronului Francisc Neuman, cel care a fondat clubul in 1945. Stadionul va avea 12.584 de locuri si a costat 14 miloane de euro, intreaga suma fiind alocata din bugetul local.