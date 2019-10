"E o porcarie de stadion. E una dintre cele mai mari tampenii!" Revolutie la DINAMO! Clubul se vrea mutat din "Stefan cel Mare"

Stadionul "Stefan cel Mare" este prezentat ca un pericol pentru viata suporterilor.

Viorel Catarama s-a intalnit astazi cu Ionut Negoita si au discutat posibila tranzactie a pachetului majoritar de actiuni al lui Dinamo.

In cazul in care Catarama va prelua clubul Dinamo, una din primele masuri pe care le va lua, va fi sa mute clubul din "Stefan cel Mare":

"Dinamo nu mai trebuie sa joace niciun meci acolo. E un pericol pentru viata suporterilor, e o porcarie de stadion. Atat timp cat stadionul e in stadiul actual, Dinamo nu mai trebuit sa joace acolo. Numai pe Arena Nationala. Daca vin eu, Dinamo nu va mai juca in <Groapa>. E una dintre cele mai mari tampenii. Nu stiu cine a fost implicat, n-am vorbit cu domnul Negoita despre asta. Toata lumea pierde ca nu e stadion in acest loc.

In continuare, sunt de parere ca e posibil sa avem un stadion de 30-35-40.000 de locuri, un stadion modern, pe care Dinamo sa joace in cupele europene", a spus Viorel Catarama pentru gsp.