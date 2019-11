Situatie incredibila la Dinamo! Palmaresul, marca si stadionul sunt blocate de 10 ani de o asociatie aflata in insolventa

ACS FC Dinamo are datorii de peste 10 milioane de euro, dar detine stadionul, marca si o echipa in Liga 4 Bucuresti.

Incepand cu 1994, clubul a fost administrat prin intermediul Asociatiei Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti, societate non-profit cu Nicolae Badea in pozitia de presedinte al Consiliului Director, in care MAI a contribuit cu baza sportiva si brandul „Dinamo”, iar investitorii privati au participat cu banii. In 2001, clubul a fost privatizat si a aparut SC Dinamo 1948 SA, actionari fiind ACS FC Dinamo si aceiasi oameni de afaceri. Incepand cu 2005, presa a scris ca pe bilantul contabil al SC Dinamo 1948 SA se obtinea licenta de la FRF si au fost trecute beneficiile, in timp ce in contul ACS FC Dinamo s-au trecut datoriile, ajunse intre timp la peste 10 milioane de euro.

ACS FC Dinamo se afla in insolventa, iar o echipa de fotbal a acestei societati activeaza in Liga 4 Bucuresti. In martie 2013, Ionut Negoita a preluat clubul din Liga 1 si societatea SC Dinamo 1948 SA, care a intrat in insolventa in iunie 2014 si a incheiat procedura in septembrie 2015. De curand, Negoita a anuntat ca a scos la vanzare clubul pentru 1 leu, plus plata datoriilor curente, dar doritorii nu par sa se inghesuie.

SOCIETATEA LUI BADEA ESTE IN INSOLVENTA DIN 2010!

In august 2017, ACS FC Dinamo, controlata de Nicolae Badea, a decis sa infiinteze o echipa de fotbal cu numele Dinamo, care a fost inscrisa in Liga 4 si a evoluat in aceasta divizie in ultimele trei sezoane. Probabil ca aceasta miscare a fost facuta pentru ca societatea se afla in insolventa de 7 ani, nu avea activitate sportiva si ar fi putut sa piarda dreptul sa foloseasca cei aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central si mai multe terenuri de antrenament si spatii comerciale si publice.

De asemenea, gestul venea dupa ce Carmen Dan, ministrul de Interne, acuza ca asocierea dintre CS Dinamo si societatea lui Badea ar fi adus un prejudiciu statului, iar clubul din subordinea MAI era inscris la masa credala cu o suma de aproximativ 4,3 milioane de lei, creanta chirografara reprezentând la acel moment 8,3% din totalul creantelor ACS FC Dinamo. Suma reprezinta datoriile neachitate ale asociatiei fata de CS Dinamo ca urmare a neplatii utilitatilor in perioada 2002-2010 si a penalitatilor.

Din cauza relatiilor incordate, lucrarile de constructie ale noului stadion nu au putut fi demarate pentru ca ACS FC Dinamo a blocat initierea proiectului, impunand un termen de 15 zile pentru ca, dupa realizarea noii arene de catre stat, societatea privata sa-si reia dreptul de utilizare pe acesta si tot pe o durata nedeterminata. Carmen Dan a acuzat ca societatea privata a „profitat de patrimoniul statului” si ca „ACS FC Dinamo nu este interesat de sport, suporteri si echipe de fotbal, asa ca vom cere accelerarea procesului de insolventa, pentru ca din 2010 nu s-a intamplat nimic in acest sens, nici macar o evaluare a datoriilor”. Nici dupa aceea nu s-a intamplat mare lucru.

CS DINAMO NU A PUTUT OBTINE INCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE

ACS FC Dinamo este in insolventa din 2010, dupa ce Administratia Finantelor Publice Sector 1 a cerut Tribunalului Bucuresti falimentul sau, pentru o datorie de 10 milioane de euro, reprezentand impozitul pe salariile jucatorilor, asigurari sociale, TVA si penalitati de intarziere. Asociatia ii are ca administrator judiciar pe Phoenix Omega IPURL, iar ca administrator special pe Sever Teodor Roscin. In actiunea juridica 27522/3/2017 intentata de CS Dinamo si Ministerul Afacerilor Interne, prin care se dorea incetarea contractului de asociere nr. 2640/16.07.2002, Tribunalul Bucuresti a respins, in octombrie 2018, „capatul de cerere referitor la constatarea nulitatii absolute a contractului de asociere sus-mentionat, ca neintemeiat”.

Practic, CS Dinamo poate intra in posesia stadionului numai dupa declararea falimentului ACS FC Dinamo, dar nu exista inca, conform portalului instantelor de judecata, un plan de reorganizare, pentru ca nu s-a intocmit raportul de evaluare al garantiilor si a tuturor celorlalte bunuri din patrimoniul debitoarei si nici nu s-a inaintat tabelul definitiv al creantelor, desi au trecut ani de zile de la deschiderea procedurii insolventei.

CS DINAMO ISI VREA INAPOI PALMARESUL DINTRE ANII 1948 si 2000

La inceputul acestui an, Ciprian Stoica, juristul CS Dinamo, a anuntat ca a inceput documentarea si va incerca sa recupereze palmaresul pana in anul 2000 de la ACS FC Dinamo, care sa fie apoi cedat clubului lui Ionut Negoita, in urma parafarii unei noi intelegeri. Pana atunci, societatea controlata de Nicolae Badea tine blocata intr-un mod magistral CS Dinamo, care nu poate reintra in posesia stadionului si a terenurilor de antrenament si nu le poate preda CNI sau Primariei Sectorului 2 pentru modernizare, dar a impins in mantinela si clubul lui Ionut Negoita din Liga 1, care nu poate fi vandut si nu poate atrage alti investitori, pentru ca marca „Dinamo”, stema si culorile sunt inregistrate de alta societate si dreptul de folosinta poate fi retras in orice clipa.