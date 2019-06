3 lovituri pentru Petrolul! Pace si BANI pentru promovare! Ce jucatori au semnat cu echipa lui Stoican

Petrolul continua achizitiile dupa ce partenerul finantator Veolia si-a confirmat sprijinul si pentru noul sezon.

La Ploiesti Au ajuns zilele trecute Cioinac, Zaharia si Mihaescu, toti fosti la Poli, dar si brazilianul Walace, trecut pe la Rapid si Juventus Bucuresti. Ieri, clubul s-a mai inteles cu alti 3 jucatori importanti. Astfel, Dur-Bozoanca (Viitorul), Cristi Sarghi si Alexandru Munteanu (ambii Dunarea Calarasi) au plecat in cantonament cu Petrolul. Dur-Bozoanca a jucat sezonul trecut tot in B, la U Cluj, in timp ce Sarghi si Munteanu au retrogradat cu Dunarea Calarasi. Ambii au aparitii importante in Liga 1.

Lotul Petrolului in cantonamentul de la Poiana Brasov, conform Liga2.ro: Cezar Lungu, Cosmin Dur-Bozoancă; Ionuţ Cioinac, Alexandru Zaharia, Laurenţiu Marinescu, Sergiu Arnăutu, Alves da Silva Walace, Alexandru Şaim Tudor, Cătălin Ştefănescu, Mădălin Mihăiescu, Cristian Sîrghi, Ştefan Bărboianu, Alexandru Munteanu, Valentin Ţicu, Mario Bratu, Robert Enache, Andrei Rus, Antonio Manolache.