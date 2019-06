"Vreti sa plec? Din momentul asta Petrolul a ramas fara finantare!" Incredibil! Ultrasii au intrat peste seful Petrolului la conferinta! Moment IREAL la prezentarea noului presedinte

Show neasteptat la prezentarea lui Marius Stan ca presedinte al Petrolului!

Reprezentant al sponsorului principal Veolia si sef la Petrolul, Madalin Mihailovici a anuntat ca nu mai sustine financiar clubul!

Anuntul soc a venit chiar in timpul conferintei de presa in care Mihailovici anunta planurile pentru noul sezon si il prezenta pe Marius Stan ca presedinte al clubului. Scandalul a pornit in momentul in care in sala de conferinte a stadionului au intrat mai multi suporteri care l-au contestat puternic pe Mihailovici.

"Vreti sa plec? Din momentul asta Petrolul a ramas fara finantare", a spus Mihailovici, care apoi a parasit sala. Marius Stan a ramas singur in fata fanilor si a jurnalistilor. Fanii au inceput sa aplaude! Stan a mai raspuns catorva intrebari, apoi a parasit si el sala de conferinte. In locul oficialilor au venit apoi ultrasii!!!