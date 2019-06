BOMBA: Fostul finantator al Petrolului, plecat ASTAZI de la echipa, a deschis deja discutiile cu Rapid! Cati bani a dat la echipa ploiesteana pana acum

Compania Veolia a rupt contractul de finantare cu Petrolul, iar viitorul formatiei de pe Ilie Oana a devenit unul incert. Unele voci vorbesc chiar despre o posibila neinscriere a echipei ploiestene in urmatorul sezon.

Petrolul a ramas oficial fara finantare. Compania Veolia s-a retras de la formatia ploiesteana. Ieri, reprezentantul Veolia a parasit conferinta de presa organizata pentru prezentarea noului presedinte Marius Stan, dupa ce un grup de suporteri a patruns in sala. Fanii ploiesteni i-au adresat cateva intrebari, dar Madalin Mihailovici a parasit sala.

Veolia discuta cu Rapid



De un parteneriat cu Veolia s-au aratat imediat interesate Poli Iasi si FC Botosani, echipe din Liga 1. Atat Adrian Ambrosie, presedintele Iasiului, cat si Valeriu Iftime, patronul Botosaniului, le-au adresat celor de la Veolia o invitatie la discutii.

Liga2.ro scrie ca Veolia discuta, insa, cu marea rivala a Petrolului! Reprezentantii Rapidului s-au intalnit deja cu cei de la Veolia. In acest moment, discutiile sunt in faza preliminara si ramane de vazut daca acestea se vor materializa intr-un parteneriat.

Ce este Veolia



Veolia este o companie fondata in Franta, dar care activeaza in 48 de tari. Aceasta este implicata in domeniul furnizarii si gospodaririi apelor, a gestiunii energiei si a curatarii apelor. In 2016, Veolia a avut o incasari nete de 610.000.000 euro. Cifra de afaceri este de 24.390 miliarde!

Veolia are in total 163.000 de angajati!

Cati bani a dat Veolia Romania la Petrolul



Potrivit Liga2.ro, Veolia a asigurat Petrolului un buget de doua milioane de euro in sezonul recent incheiat. Compania s-a implicat pentru prima data la echipa ploiesteana in 2017.