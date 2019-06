HAOS la Petrolul! 16 jucatori sunt OUT dupa ratarea promovarii! Ce jucatori parasesc clubul

Petrolul va renunta la 16 jucatori, conducerea tehnica si administrativa vor reconstruirea echipei. O parte din jucatori sunt la final de contract, altii vor pleca de comun acord.

Fotbalistii care nu mai intra in calcule pentru sezonul viitor sunt: Lucian Cazan, Dan Mihai Bucsa, Sebastian Ghinga, Marius Chindris, Cristian Puscas, Georgios Sarris, Alexandru Tiganasu, Chrysovalantis Kozoronis, Edgar Malakian, Ianos Brinza, Mirel Bolboasa, Paul Antoche, Florin Borta, Bogdan Rusu, Nini Popescu si Jean Prunescu. A anuntat chiar presedintele clubului, Marius Stan.

"Am renuntat la 16 jucatori, deci este o remaniere majora a lotului. Stim ce avem de facut. Unii dintre jucatori au plecat pentru ca erau la final de contract, altii prin renuntare de comun acord. Si mai sunt cativa care vor veni la negocieri cu noi pentru ca sunt sub contract si nu vor sa renunte. Dar e o hotarare pe care am luat-o cu Flavius Stoican" a spus Stan in cadrul unei conferinte de presa.

Marius Stan a spus ca bugetul va fi mai mic decat anul trecut, si spera ca echipa sa isi indeplineasca obiectivul.

"Vom gasi jucatorii cei mai potriviti alaturi de care sa ne atingem obiectivul. Ne dorim sa avem jucatorii nostri, dar nici imprumutul nu este o nenorocire. In ceea ce priveste bugetul, se va cheltui mai putin decat anul trecut" a mai declarat Stan.

Marius Stan: "Stoican va avea toata sustinerea"



Stan a spus ca il va sustine pe Flavius Stoican in functia de antrenor principal si isi va asuma, la randul sau, daca se dovedeste ca numirea lui in functia de antrenor principial este neinsipirata.

"In ceea ce priveste lotul de jucatori, echipa, ca sa revenim in fotbal, la actualitate, principiile pe care am lucrat pana acum sunt simple, sa stiti. Nu inseamna decat respect reciproc, respect fata de spectatori, respect fata de cei care finanteaza echipa, respect fata de jucatori si, evident, conducerea tehnica. Urmarindu-mi activitatea, o sa vedeti ca nu am dat afara niciun antrenor. Orice antrenor care a semnat contract cu clubul reprezentat de mine si s-a terminat mandatul. Asta, cred ca, reprezinta un lucru absolut normal, pentru ca eu nu pun asa, retoric, o intrebare celor care nu procedeaza asa si intreb cand au gresit? Daca tu, presedinte, aduci un antrenor si dupa jumatate de an, dupa cateva etape, dupa un an il schimbi, inseamna ca ceva nu a fost in regula, ai gresit. Pai daca ai gresit, asuma-ti si tu. Am vazut la un cluyb in Liga 1 care a adus acelasi antrenor de trei ori. Nu stiu cand au gresit, cand l-au adus prima oara si l-au dat afara, cand l-au adus din nou si l-au dat din nou afara sau a treia oara? Poate e ultima, nu stiu. E treaba lor, nu a noastra. Din acest punct de vedere, antrenorul cu care vom lucra, prezent aici, Flavius Stoican, din punctul meu de vedere, va avea sustinerea totala pentru intreaga activitate pe care o va desfasura la Petrolul Ploiesti" a mai spus Stan.

Flavius Stoican: "Jucatorii care vor veni vor fi alesi in functie de buget"



Noul antrenor principal al ploiestenilor, Flavius Stoican, a declarat ca jucatorii care se vor alatura clubului, vor fi alesi in functie de buget, dar se vor oferi bonusuri daca se va reusi performanta.

"Toti jucatorii care vor veni vor fi alesi in functie si de buget, pentru ca nu putem oferi salarii imense. Dar se vor oferi bonusuri daca se va reusi performanta. Nu am semnat contracte deocamdata cu jucatorii noi veniti si nu ar fi corect sa le dam numele. Imi doresc performanta sportiva, principii si norme etice in abordarea jocului, o echipa motivata si dornica de victorie. toate incununate ne vor calauzi spre atingerea obiectivului de calificare in Liga 1, la finalul acestui an competitional" a declarat Stoican.