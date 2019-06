RASTURNARE de situatie la Petrolul! Nimeni nu se mai astepta la asa ceva. Cine e noul antrenor al echipei

Haosul de la Ploiesti a durat doar cateva zile.

Petrolul va continua sa fie sustinuta de Veolia, anunta Liga2.ro! Dupa o intalnire cu membrii fondatori si cu suporterii, reprezentantul companiei franceze, Madalin Mihailovici, a intors decizia de a renunta la investitia de pe Ilie Oana. Astfel, Marius Stan, prezentat ca presedinte saptamana trecuta, va incepe efectiv munca la club in perioada urmatoare. Antrenor vine Flavius Stoican, care ar fi semnat deja contractul cu Petrolul.

Primele doua transferuri: Cioinac si Madalin Mihaescu. Ambii au lucrat cu Stoican la Iasi si sunt acum liberi de contract.

Petrolul a fost la un pas sa ramana fara bani de la Veolia, dupa ce Mihailovici s-a enervat la conferinta de prezentare a lui Marius Stan in momentul in care mai multi suporteri intrati in sala de presa l-au luat la intrebari. Mihailovici s-a ridicat si a parasit evenimentul de presa, anuntand ca va lasa echipa fara finantare.