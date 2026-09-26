„Tricolorii” au pierdut în deplasare cu Suedia, scor 1-2, iar Adrian Ilie a analizat prestația echipei pregătite de Gică Hagi.

Fostul internațional i-a remarcat pe Dennis Man și Andrei Rațiu, cei doi fotbaliști care au avut prestații bune în partida de la Solna.

„Pentru mine este important ca echipa să joace bine. Poate Man, pentru că este autorul golului, sau Rațiu, care a jucat bine. Am făcut o primă repriză bună”, a declarat Adrian Ilie.

Dennis Man a înscris pentru România în minutul 29, după o acțiune individuală, însă Alexander Isak și Viktor Gyokeres au marcat pentru Suedia și au stabilit scorul final.

Adrian Ilie: „Sper să câștigăm și noi primele trei puncte”

„Cobra” Ilie speră ca România să obțină primele puncte în partida cu Bosnia și Herțegovina, programată luni, 28 septembrie, de la ora 21:45.

„Sper să câștigăm meciul și să facem și noi primele trei puncte. Din câte știm, are foarte mulți jucători pentru aceste patru meciuri. O să decidă el când o să facă tactica”, a spus fostul atacant, cu referire la Gică Hagi.