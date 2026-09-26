Kylian Mbappe, OUT! Verdict după accidentarea suferită de starul lui Real Madrid

Starul lui Real Madrid a fost titular în partida Turcia - Franța din Nations League, câștigată de francezi cu 1-0, grație golului marcat de Kylian Mbappe în minutul 54.
Imediat după ce a deschis scorul, Mbappe s-a accidentat la genunchi și a fost înlocuit cu Desire Doue.
Cât timp va fi indisponibil Kylian Mbappe
Zinedine Zidane a spus despre jucătorul francez că s-a accidentat destul de grav, iar staff-ul naționalei l-a trimis înapoi la Madrid, pentru ca medicii lui Real Madrid să fac investigații mai amănunțite.
Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Mbappe va lipsi două săptămâni în urma unei hiperextensii a capsulei posterioare a genunchiului stâng.
Astfel că, starul lui Real Madrid ar trebui să fie refăcut după pauza internațională și ar putea juca încă din partida cu Villarreal de pe 10 octombrie.
Anunțul federației și al lui Zidane după accidentarea lui Kylian Mbappe
L'Equipe a scris că Mbappe a părăsit cantonamentul Franței și se va întoarce la Madrid după ce s-a ”rupt” la genunchi. Și Zinedine Zidane și Federația Franceză de Fotbal au confirmat accidentarea gravă.
”Nu arate deloc bine, nu arată deloc bine”, a spus Zizou, selecționerul Franței. ”O să plece, nu o să ne asumăm niciun risc. A dezvoltat o hiperextensie la nivelul genunchiului în urma loviturii”, a adăugat el.
”Kylian Mbappe s-a accidentat la genunchi în timpul golului său victorios. Suferă de o leziune la tendon și se va întoarce la Madrid pentru tratament”, se arată în comunicatul emis de reprezentativa ”Cocoșului galic”.
În prima acțiune din Nations League, Franța le va mai întâlni pe Belgia (28 oct.), Italia (2 oct.) și din nou Belgia, în retur (5 oct.). Toate cele trei meciuri sunt programate la ora 21:45.