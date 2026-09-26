Kylian Mbappe, OUT! Verdict după accidentarea suferită de starul lui Real Madrid

Starul lui Real Madrid a fost titular în partida Turcia - Franța din Nations League, câștigată de francezi cu 1-0, grație golului marcat de Kylian Mbappe în minutul 54.

Imediat după ce a deschis scorul, Mbappe s-a accidentat la genunchi și a fost înlocuit cu Desire Doue.

Cât timp va fi indisponibil Kylian Mbappe

Zinedine Zidane a spus despre jucătorul francez că s-a accidentat destul de grav, iar staff-ul naționalei l-a trimis înapoi la Madrid, pentru ca medicii lui Real Madrid să fac investigații mai amănunțite.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că Mbappe va lipsi două săptămâni în urma unei hiperextensii a capsulei posterioare a genunchiului stâng.

Astfel că, starul lui Real Madrid ar trebui să fie refăcut după pauza internațională și ar putea juca încă din partida cu Villarreal de pe 10 octombrie.