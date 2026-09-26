Mihai Stoica a anunțat că formația roș-albastră a achitat suma datorată fostului jucător, plus dobânda.

„S-a achitat suma de 51.250 de euro. A fost și dobândă. S-a ajuns la asta pentru că avea niște clauze. Ca să ajungă la suma asta, trebuia să îndeplinească niște clauze pe care nu le-a îndeplinit. Cu toate astea, FIFA a decis să plătim”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

FIFA sancționase FCSB începând cu 23 septembrie și interzisese clubului să înregistreze jucători noi pentru trei perioade de mercato sau până la achitarea datoriei.

FCSB îi datora 50.000 de euro lui William Baeten

Baeten susținea că FCSB îi datorează 50.000 de euro în baza unei clauze din contract. MM Stoica afirmă că belgianul nu a îndeplinit condițiile pentru acordarea bonusului, însă FIFA i-a dat câștig de cauză jucătorului.

„Clauza era în funcție de număr de meciuri. Nu avea numărul de meciuri, dar a decis FIFA. Ne-am apărat”, a mai spus oficialul FCSB.

Baeten a fost transferat de FCSB de la FCU Craiova în vara lui 2024, pentru 300.000 de euro. A jucat 18 partide și a marcat un singur gol.