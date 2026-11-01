Yunnan Yukun, echipă din prima ligă din China la care evoluează Andrei Burcă și Alexandru Ioniță, este dispusă să plătească 500.000 de euro către CFR Cluj pentru serviciile lui Andrei Cordea.

Oferta pregătită de chinezi pentru Andrei Cordea

Clubul „feroviar” i-a fixat jucătorului său prețul de 700.000 de euro, potrivit trumedia.ro. Negocierile dintre cele două formații vor continua.

Dacă se va ajunge la un acord, Andrei Cordea ar putea să primească în China un salariu lunar de 100.000 de euro, adică 1.200.000 pe an.

Cordea câștigă în Gruia 20.000 de euro pe lună, un salariu bun pentru Superligă, însă departe de oportunitatea din China.

Situația lui Cordea

Andrei Cordea continuă să se numere printre cei mai importanți fotbaliști de la CFR Cluj și în sezonul curent, în care a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive în 13 meciuri din Superliga României.

El nu a evoluat în ultimele două partide disputate de CFR Cluj: eșec 1-3 cu „U” Cluj în Cupa României și egal 1-1 în campionat cu Petrolul.

Cordea ar fi nemulțumit, potrivit sursei citate, că șefii ardelenilor nu au acceptat încă oferta din China. Fotbalistul consideră că merită să fie lăsat să plece, având în vedere tot ce a făcut la CFR Cluj.