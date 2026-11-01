Ce face disperarea din Man United! „Diavolii” negociază cu fotbalist parior, cu multe controverse în CV

Ce face disperarea din Man United! „Diavolii” negociază cu fotbalist parior, cu multe controverse în CV Premier League
SPORT.RO
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Ivan ToneyManchester United
Din articol

Manchester United traversează un început de sezon dificil și caută soluții pentru compartimentul ofensiv înaintea perioadei de mercato din ianuarie. 

Accidentarea lui Benjamin Sesko s-a dovedit mai serioasă decât se anticipa, iar conducerea clubului a început să analizeze mai multe variante pentru atac.

Potrivit CaughtOffside, Ivan Toney a devenit o opțiune importantă pentru formația de pe Old Trafford. Englezii au cerut deja informații despre situația atacantului de la Al-Ahli, care ar putea lua în calcul o revenire în Premier League dacă primește o ofertă potrivită.

United caută un marcator cu experiență, însă nu vrea să facă o investiție importantă în această iarnă. Varianta preferată ar fi un împrumut sau un transfer cu un cost redus.

„Diavolii” negociază cu fotbalist parior, cu multe controverse în CV

O eventuală mutare a lui Toney ar readuce în atenție și controversele din cariera sa. În mai 2023, atacantul a primit o suspendare de opt luni și o amendă de 50.000 de lire sterline, după ce a recunoscut 232 de încălcări ale regulamentului Federației Engleze privind pariurile sportive.

Mai recent, fotbalistul a fost pus sub acuzare pentru agresiune, în urma unui incident care ar fi avut loc într-un club din Londra, în decembrie 2025. Toney a pledat nevinovat, iar procesul este programat pentru iunie 2028. Așadar, acuzația nu a fost dovedită în instanță.

Manchester United, un început de sezon de coșmar

După nouă etape din Premier League, Manchester United ocupă locul 17, cu doar șapte puncte. „Diavolii” au obținut o singură victorie, au remizat de patru ori și au pierdut alte patru partide. Bilanțul golurilor este, de asemenea, unul modest, cu 10 marcate și 15 primite.

Echipa se află la primul loc deasupra zonei retrogradării, în care se găsesc Crystal Palace, Nottingham Forest și Sunderland.

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