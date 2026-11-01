Ce face disperarea din Man United! „Diavolii” negociază cu fotbalist parior, cu multe controverse în CV

Manchester United traversează un început de sezon dificil și caută soluții pentru compartimentul ofensiv înaintea perioadei de mercato din ianuarie.

Accidentarea lui Benjamin Sesko s-a dovedit mai serioasă decât se anticipa, iar conducerea clubului a început să analizeze mai multe variante pentru atac.

Potrivit CaughtOffside, Ivan Toney a devenit o opțiune importantă pentru formația de pe Old Trafford. Englezii au cerut deja informații despre situația atacantului de la Al-Ahli, care ar putea lua în calcul o revenire în Premier League dacă primește o ofertă potrivită.

United caută un marcator cu experiență, însă nu vrea să facă o investiție importantă în această iarnă. Varianta preferată ar fi un împrumut sau un transfer cu un cost redus.

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O eventuală mutare a lui Toney ar readuce în atenție și controversele din cariera sa. În mai 2023, atacantul a primit o suspendare de opt luni și o amendă de 50.000 de lire sterline, după ce a recunoscut 232 de încălcări ale regulamentului Federației Engleze privind pariurile sportive.