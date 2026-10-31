SuperLiga avansează cu pași repezi, iar în acest weekend se desfășoară etapa cu numărul 14. Cum campionatul se apropie de jumătatea sezonului regulat, echipele își fac toate calculele pentru play-off sau play-out.

Andrei Cordea, aproape de transfer

Revenind la partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj, duelul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Drazic a deschis tabela, în minutul 5, ca Bran Flores să puncteze în minutul 28.

Andrei Cordea a fost, fără doar și poate, marele absent al meciului de pe „Ilie Oană”. Atacantul a ratat un transfer important în China, astfel că nu a dorit să participe la meciul din runda 14.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul special al ardelenilor, a dezvăluit că există discuții avansate cu o formație pentru transfer. Acesta a transmis că jucătorul nu dorește să se accidenteze, iar clubul este dispus să renunțe la serviciile lui Cordea, asta dacă oferta va mulțumi ambele părți.

„Sunt discuții cu o echipă care îl dorește foarte tare. Încă discutăm cu ei să vedem dacă ceea ce au propus ei este pe placul clubului. El se gândește să nu se accidenteze foarte tare.

Eu plec de la ideea că a fost un jucător de caracter la CFR. Îi dau circumstanțe atenuante în acest context. Eu n-aș fi făcut niciodată asta pentru că dacă sunt sub contract, ar trebui să respect contractul.

Decizia noastră de a pleca sau nu, nu ține de chestii de genul ăsta, așa-zise probleme mentale, ci ține de lucruri obiective legate de procedura de insolvență și de nevoile clubului. Vrem să-l ajutăm pentru că și el a ajutat clubul într-un moment greu”, a spus Răzvan Zăvăleanu, potrivit Digi Sport.