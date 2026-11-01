Echipa lui Elias Charalambous nu reușise să marcheze niciun gol în acest sezon și ocupa locul 12 în clasament, cu trei puncte, toate obținute din remize albe.

Levadiakos a înscris primul gol al sezonului

Din acest motiv, poziția fostului antrenor de la FCSB era amenințată. Totuși, Levadiakos a spart gheața în meciul cu Aris Salonic.

Cu Octavian Popescu pe teren, Levadiakos a reușit să deschidă scorul în minutul 8 prin Georgios Nikas, care a punctat din pasa decisivă a lui Ioannis Kosti.

Împrumutat până la finalul acestui sezon la Levadiakos, Octavian Popescu a strâns până în acest meci cinci meciuri în tricoul grecilor, însă nu a reușit să contribuie decisiv.

”Elneny i-a pasat lui Kostis, care a trimis imediat mingea către Nikas, iar acesta a înscris cu un șut diagonal, deschizând scorul: 1-0.

Acesta este primul gol marcat de Levadiakos în campionat, după ce în primele opt etape echipa din Viotia nu reușise să găsească drumul spre poartă”, au scris grecii de la Gazzetta.gr.