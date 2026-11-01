EXCLUSIV Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor”

Detaliul neștiut din spatele rupturii dintre Cordea și CFR Cluj: „Nu poți să accepți atât de ușor” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Robert Niță a analizat situația tensionată în care se află Andrei Cordea la CFR Cluj, după ce jucătorul a refuzat să evolueze în partida cu Petrolul.

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Absența jucătorului de 27 de ani din lotul pentru meciul cu Petrolul Ploiești a fost pusă inițial pe seama unor probleme de ordin mental și fizic. În realitate, potrivit GSP, fotbalistul a luat decizia de a nu intra pe teren deoarece oficialii ardeleni au respins o ofertă de 600.000 de euro venită din China pentru un transfer în iarnă. Conducerea îi promisese anterior că va fi lăsat să plece pentru o sumă de cel puțin 500.000 de euro, după ce extrema dreapta a acceptat reeșalonarea unor datorii pentru a ajuta clubul.

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Robert Niță, despre conflictul dintre Andrei Cordea și CFR Cluj

„Șumudică, de asemenea, spunea că nu are confirmarea staff-ului medical. Cordea spune că are o stare generală de rău, mental nu e bine și că îl doare tot corpul. Șumudică spune că i-a întrebat pe cei din staff-ul medical și nu coincide dorința jucătorului cu diagnosticul.

Cordea cred că este un caz special, pentru că este printre jucătorii care au acceptat o reeșalonare și a zis că acceptă o reeșalonare a datoriilor, după ce clubul i-a promis că va fi lăsat să plece. Cordea, dacă mergea cu acel memoriu până la capăt, nu numai că devenea jucător liber, dar probabil CFR Cluj era obligată să-i plătească și tot contractul și atunci nu poți să știi care au fost discuțiile între ei

Pe de altă parte, am auzit și ce spune domnul Zăvăleanu. Când ești în procedură de insolvență nu poți să accepți atât de ușor o despărțire, pentru că este o procedură mai stufoasă”, a spus Robert Niță în cadrul emisiunii Matinal VOYO SPORT, pe VOYO SPORT 1.

Andrei Cordea a ajuns la gruparea feroviară în vara anului 2025, după ce în trecut a mai fost dorit și de Universitatea Craiova, care a oferit 450.000 de euro în schimbul său. În actuala stagiune, atacantul a strâns șase goluri și două pase decisive, adunând în total 21 de reușite și 9 pase decisive în cele 56 de partide disputate pentru echipa clujeană.

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