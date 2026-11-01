Andrea Compagno, înapoi în Superliga? Ce spune italianul, cu două luni de contract rămase

Plecat de la FCSB în februarie 2024, Compagno a semnat cu formația chineză Tianjin Jinmen Tiger, unde a impresionat prin aportul ofensiv - 19 goluri în 29 de apariții. După doar un an, italianul a semnat în Coreea de Sud, cu Jeonbuk Hyundai.

Andrea Compagno s-a recuperat după accidentare: "Acum trebuie să mă readaptez"

Deși a avut un start foarte bun și în coreea de Sud, Compagno a stat mult pe tușă, aproape 10 luni, din cauza unei accidentări la genunchi. Fotbalistul născut în Palermo s-a întors recent pe teren, iar într-un interviu acordat a anunțat că se simte mult mai bine.

"Condiția mea fizică este bună. Sunt fericit că am reușit să depășesc problemele și că primesc mai multe minute acum. Am petrecut mult timp departe de gazon din cauza accidentării, iar acum trebuie să mă readaptez.

Jeonbuk m-a adus aici pentru a marca și este regretabil că nu am reușit să o fac", a spus Andrea Compagno, potrivit Goal.